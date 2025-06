LIVE Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio complicato contro l’ungherese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del torneo ATP 250 di EASTBOURNE 2025, ultima tappa prima di Wimbledon per Lorenzo SONEGO e Fabian Marozsan.

Scontro subito da dentro o fuori per il torinese, che è tornato a esprimersi vicino al suo massimo livello nel torneo di HALLE, in cui ha sconfitto nettamente lo specialista Struff e poi si è arreso solamente al tie-break decisivo del 3º set contro Alexander Zverev. L’azzurro ricerca ancora la seconda vittoria consecutiva in uno stesso torneo nel circuito maggiore dall’exploit di gennaio agli Australian Open.

Marozsan è capace di prestazioni in cui lascia fermo qualunque avversario, tuttavia non è la continuità a farla da padrone nel suo tennis e nella sua testa. Quest’ultima spesso lo tradisce nei momenti clou dei set, e oggi Sonego dovrà essere bravo a farlo sentire sotto pressione quando prima. Fondamentale sarà prendere prima l’iniziativa.

Chissà che ritrovare uno dei rivali battuti a Melbourne a inizio anno non possa ispirare Lorenzo SONEGO, che sfida Fabian Marozsan nella DIRETTA LIVE dell’esordio al torneo di Eastbourne 2025. Terzo match dalle 12, prima Pavoyuchenkova-Tomova e Jones-Minnen: vi aspettiamo!