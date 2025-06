LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: test interessante contro il francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne, ultimo torneo, insieme a quello di Mallorca, che i tennisti di tutto il mondo possono utilizzare per prepararsi al grande appuntamento del prato di Wimbledon. Il tennista azzurro e quello transalpino, con il match di oggi, si affronteranno per l’ottava volta in carriera ma per la prima volta sull’erba: al momento, gli scontri diretti danno ragione ad Humbert in vantaggio 4-3. con l’ultima sfida andata in scena tra i due che ha visto trionfare il francese per 2-0 (6-4, 6-4) all’ATP 250 di Marsiglia, lo scorso 14 febbraio.

Per raggiungere gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne, Sonego ha dovuto battere Fabian Marozsan per 2-0 (6-2, 6-4), con una grande prestazione soprattutto contro un giocatore che sull’erba sa dire la sua. Infatti, gli ultimi giorni dell’italiano in campo sono stati davvero ottimi con la buona settimana nell’ATP 500 di Halle in cui, dopo aver battuto Jan-Lennard Struff 2-0 (6-3, 6-2) è stato sconfitto da Alexander Zverev per 1-2 (3-6, 6-4, 7-6) con una grandissima prestazione che purtroppo non è bastata per sorprendere il tedesco.

Per quanto riguarda il percorso di Humbert nel corso del torneo inglese, il francese con Sonego scenderà in campo per la prima volta avendo ottenuto un bye al primo turno, essendo la quarta testa di serie. Tuttavia, non è il debutto stagionale sull’erba visto che ha partecipato all’ATP 250 di S-Hertogenbosh dal quale è uscito al terzo turno contro il poi campione Gabriel Diallo che ha vinto 2-0 (6-3, 7-6).

Il vincente della sfida tra Sonego e Humbert, che vede sicuramente avanti il francese nel pronostico, sfiderà il vincente invece dell’incontro tra Mattia Bellucci e Billy Harris, che andrà in scena come seconda partita sul Court 5. Il match tra l’italiano e il francese, invece, sarà il primo del Court 1, con il programma che inizierà alle 12:00. Ovviamente, l’intero scontro sarà seguibile grazie alla Diretta Live testuale messa a disposizione da OA Sport! Come sempre, non resta quindi che augurare a tutti voi buon divertimento e buon tennis a tutti.