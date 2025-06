LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen, ATP Halle 2025 in DIRETTA: test dal sapore di Davis per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro che segna il ritorno in campo di sua maestà Jannik SINNER, dopo i fasti della più bella finale della storia del Roland Garros.

Il dominatore del circuito ATP torna ad Halle, e lo fa a fianco dell’amico e compagno di successi in Davis Lorenzo SONEGO. La coppia azzurra affronta al primo turno del tabellone di doppio maschile Khachanov/Michelsen. Si gioca per un posto in quarti di finale, che eguaglierebbe il loro risultato del 2024, nel torneo che il campione della Val Pusteria detiene in singolare e che lo vedrà esordire contro l’ostico locale Yannick Hanfmann, brillantemente qualificatosi.

Sonego arriva da un momento terribile, che parte dal miglior risultato della carriera in uno Slam. Dopo i quarti di Melbourne, risultato clamoroso, Lorenzo non è più riuscito a vincere due match in un torneo nel circuito maggiore. La classifica piange e c’è assoluto bisogno di punti e vittorie! L’erba gli ha detto male a Stoccarda, dove il sorteggio lo ha messo di fronte a Quentin Halys che lo ha battuto dopo una partita punto a punto. Qui, ha pescato Struff: i due si giocheranno 50 punti “vitali” per le loro rispettive stagioni.

L’auspicio è che questo torneo possa fungere da nuovo punto di partenza per l’ex semifinalista di Roma, che sappiamo come sia capace di accendersi in qualunque torneo e in qualunque momento. Sicuramente non potrà fargli male il privilegio di giocare a fianco di una leggenda vivente dello sport della racchetta, che ha appena disputato una partita per cui, con Alcaraz, resteranno nell’immaginario collettivo anche dei non appassionati per lustri.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno di tabellone di doppio maschile nel 500 di Halle tra SINNER/SONEGO e Khachanov/Michelsen: si gioca come terza partita dalle 11:30. Vi aspettiamo, torna il dominatore del circuito!