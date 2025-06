LIVE Sinner-Hanfmann, ATP Halle 2025 in DIRETTA: esordio complicato contro l’imprevedibile tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ritorno in campo del n.1 del mondo JANNIK SINNER, dopo i fasti della più bella finale della storia del Roland Garros, persa ma a testa altissima contro Carlos ALCARAZ. L’esordio sui prati è però di stretta attualità, poiché pericolosissimo!

Il match perso ieri in doppio con Lorenzo Sonego, più tardi altresì impegnato in singolare, ha fatto vedere come le scorie di una partita del genere non possono non esserci. Il vantaggio di 6-2, 3-0 pareva far risultare comoda la vittoria contro Khachanov/Michelsen, che hanno rimontato e vinto 10-3 il super tie-break. L’impressione è che ci vogliano ben altre motivazioni per rivedere il miglior Sinner.

Il torneo di HALLE è puramente un antipasto di Wimbledon per il dominatore (quando ha giocato) del circuito in termini di punti, ci sono però 500 punti che scadono e bisogna provare a difenderli per intero! Tuttavia, il trono mondiale dell’azzurro non è in discussione almeno per qualche altro mese. Il sorteggio non ha aiutato, di fronte al 3 volte campione Slam c’è infatti il qualificato locale Yannick Hanfmann, istrionico e pericolosissimo giocatore che sull’erba può esprimersi al meglio.

I due si sono incontrati proprio al 1° turno dei Championships 2024, dove Hanfmann si tolse lo sfizio di togliere addirittura un parziale (il 3°) all’allora fresco n.1 del mondo, che poi fu eliminato da Daniil Medvedev. Anche i precedenti di Sinner ad Halle raccontano un cammino difficoltoso e set lasciati per strada l’anno scorso, lui che si salvò al tie-break finale contro Struff e lasciò set per strada anche contro Marozsan e Griekspoor prima di imporsi su Hurkacz in due tie-break nella finale.

Insomma, c’è aria di spettacolo. Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio sui prati del n.1 del mondo Jannik SINNER contro Yannick Hanfmann. Si parte non prima delle 15 come 3° match dalle 11:00 nell’ITALIAN DAY di Halle. In campo dopo Rublev-Ofner COBOLLI-Fonseca e a seguire SONEGO! Vi aspettiamo.