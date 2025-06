LIVE Sinner-Djokovic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 deve fare attenzione al rinato vecchio leone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale maschile del Roland Garros 2025, quella in sessione serale prevede Jannik SINNER e Novak DJOKOVIC, che designerà lo sfidante di MUSETTI o di Alcaraz domenica nell’ultimo attesissimo atto.

Il torneo volge alla conclusione, e negli ultimi 4 slot sono arrivati i giocatori che in qualche modo ci si aspettava. Primo dei quali il n.1 del Mondo, che non h lasciato per strada neanche un parziale nel cammino di avvicinamento a questa sfida. Le vittorie su Bublik e Rublev rispettivamente ai quarti e agli ottavi sono state poco più che formalità: ma oggi la musica potrebbe cambiare.

Dall’altra parte della rete c’è infatti sua maestà, il tennista che detiene il record di maggior numero di tornei del Grand Slam vinti con 24. Novak Djokovic è rinato dopo la vittoria a Ginevra, che ha conferito il centesimo alloro della carriera del 38enne balgradese, quest’oggi però vuole spingersi ancora più in avanti: dimostrare che il tempo per lui si è fermato.

Sconfiggere Alexander Zverev in quarti di finale, rimontando uno svantaggio di 4-6, può già di per sé considerarsi un’impresa, vincere oggi potrebbe far saltare le rotative. Non sono molti i giocatori che possono dire di aver battuto Jannik SINNER negli ultimi due anni solari: l’ultima volta che ha perso è stato per mano di Carlos Alcaraz, nella finale di Pechino e in quella di Roma.

Sinner non perde prima della finale inoltre dal torneo di Montreal 2024 (Rublev), quando però le batterie non erano al massimo. Sulla terra battuta, tuttavia, l’azzurro per un motivo o per l’altro non è ancora riuscito a graffiare. L’unico grande cimelio che gli manca è un grande torneo su argilla: quale migliore occasione del Roland Garros!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida epocale di semifinale del ROLAND GARROS 2025 tra Jannik SINNER e Novak DJOKOVIC, si giocherà non prima delle ore 19:00, a quel punto sapremo (o dovremmo sapere, dipende dalla durata) già chi, tra Lorenzo MUSETTI e Carlos Alcaraz, aspetterà domenica il vincente di questa attesissima sfida!