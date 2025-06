LIVE Sinner-Bublik, Roland Garros 2025 in DIRETTA: serve attenzione contro l’imprevedibile kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Bublik

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis: continua il percorso dell’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso in semifinale di Parigi, stesso turno raggiunto lo scorso anno.

Sinner prosegue il proprio cammino contro Bublik, numero 62 del mondo, il quale nel ranking ATP virtuale è salito in 43ma piazza e con il match odierno punta alla posizione numero 30. Sarà il quinto incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio nei precedenti per 3-1, anche se i due non si sono mai incontrati sulla terra battuta.

Il match sarà il terzo in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 11.00, e si giocherà dopo i quarti di finale di singolare femminile tra le statunitensi Madison Keys e Coco Gauff e tra la transalpina Lois Boisson e la russa Mirra Andreeva.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 11.00, dopo Keys-Gauff ed Andreeva-Boisson. Buon divertimento!