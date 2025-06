LIVE Sinner-Bublik, ATP Halle 2025 in DIRETTA: c’è la mina vagante kazaka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Bublik

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per gli ottavi di finale dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso verso la conferma del titolo conquistato lo scorso anno sull’erba outdoor di Halle, in Germania.

Il numero 1 ATP sfiderà nuovamente Bublik, già incrociato e battuto pochi giorni fa nei quarti di finale del Roland Garros: a Parigi l’azzurro si impose nettamente in tre set, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0. Sono cinque i precedenti complessivi sul circuito maggiore, e Sinner è in vantaggio per 4-1. Due sono, invece, gli incroci sull’erba, con l’azzurro vittorioso negli ottavi di ‘s-Hertogenbosch 2023 con il punteggio di 6-4 6-2, ma costretto al ritiro nel 2024 proprio ad Halle, nei quarti di finale, quando Bublik era in vantaggio per 7-5 2-0.

Il match sarà il quarto ed ultimo in programma sulla OWL Arena a partire dalle ore 11.30, e si giocherà dopo ottavi tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il russo Karen Khachanov, tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, e tra Lorenzo Sonego ed il tedesco Alexander Zverev, con quest’ulltimo incontro che inizierà non prima delle ore 15.30.

