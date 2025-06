LIVE Sinner-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la prima finale Slam tra i nuovi dominatori del tennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Alcaraz

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del Roland Garros 2025 di tennis: a Parigi, per la prima volta, i due si affronteranno nell’ultimo atto di un torneo del Grand Slam.

Sinner affronta il campione in carica, con l’obiettivo di distanziare ulteriormente l’iberico nel ranking ATP e di avvicinarlo nella Race to Turin. Sarà il dodicesimo incrocio ufficiale sul circuito maggiore tra i due, con Alcaraz in vantaggio nei precedenti per 7-4, anche se sulla terra battuta il bilancio è di 2-1.

Il match sarà il secondo ed ultimo in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 11.00, e si giocherà non prima delle ore 15.00, dopo la finale di doppio femminile tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic.

