LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova si parte con fioretto femminile e sciabola maschile con l’Italia che vuole subito fare la voce grossa dinanzi al proprio pubblico. Nonostante il forfait di Martina Favaretto le azzurre sono tra le favorite quantomeno per il podio.

Assenza di Favaretto che apre le chance di medaglia d’oro a diverse atlete con le italiane che possono provare ad agguantare il gradino più alto del podio. Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Batini ed Alice Volpi hanno le carte in regola per puntare al bersaglio grosso. Principali avversarie l’ungherese Flora Pasztor, la tedesca Anne Kleibrink, e le transalpine Anita Blaze, Pauline Ranvier ed Eva Lacheray.

Per quel che riguarda la sciabola maschile Michele Gallo e Luca Curatoli vogliono piazzare il bis dopo aver deliziato gli appassionati nell’ultima edizione. Occhi puntati sul georgiano Sandro Bazadze e sui francesi Sebastien Patrice, Jean-Philippe Patrice e Maxime Pianfetti. In pedana per l’Italia anche Dario Cavaliere e Pietro Torre, che cercheranno di ergersi a mine vaganti del torneo.

La prima giornata degli Europei 2025 di scherma inizierà alle 9.00 con la fase iniziale del fioretto femminile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!