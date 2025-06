LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: azzurre per il riscatto nel fioretto femminile a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei 2025 di scherma. Quest’oggi sulla pedana di Genova cominceranno le prove a squadre. Assisteremo nello specifico alle competizioni del fioretto femminile e della sciabola maschile. Due gare da non perdere (e non sbagliare).

Dopo un torneo individuale che non ha dato i risultati sperati, i fari saranno puntati su Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, motivate a festeggiare un risultato importante davanti al proprio pubblico. Le azzurre debutteranno alle 10:30 per i quarti di finale, sfidando una tra Germania e Romania.

Occasione di riscatto anche per gli sciabolatori, a secco nella gara individuale e pronti ad andare fino in fondo, affidandosi alla qualità di Michele Gallo, Luca Curatoli, Pietro Torre e Matteo Neri. Per loro, l’ora x arriverà alle 11:00, momento della disputa con una tra Bulgaria e Germania.

La quartaa giornata degli Europei 2025 di scherma inizierà alle 9.00 prima con il fioretto e, successivamente, con la sciabola. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento: attacco dopo attacco, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento e forza azzurri!