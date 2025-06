LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la finale delle fiorettiste azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025

11-7 Va a bersaglio l’attacco di Anna

10-7 A segno il contrattacco della francese

Terzo assalto: Anna Cristino sfida Anita Blaze.

10-6 Stoccata in leggerezza per Arianna che conclude nel migliore dei modi il suo assalto

9-6 Parata e risposta in bersaglio non valido per Arianna. C’è l’ammonizione per la transalpina

9-6 Bersaglio non valido

9-6 Stoccata a fondo pedana per Errigo, splendido affondo per lei

8-6 Bersaglio non valido per l’azzurra

8-6 Stoccata vincente di Errigo

7-6 tacco dell’azzurra sul bersaglio interno!

6-6 Parità della transalpina sull’avanzata di Arianna

6-5 Problema alla caviglia per Arianna che si ferma per un attimo, ma è pronta a ripartire

6-5 Va a segno il contrattacco della transalpina

6-4 Rimessa a bersaglio di Arianna

5-4 Parata e risposta della francese

Nel secondo assalto Arianna Errigo sfida Eva Lacheray, vincitrice in campo individuale

5-3 Contrattacco vincente di Alice che arresta la corsa dell’avversaria. si cambia.

4-3 Attacco, parata e risposta di Volpi. Bene così.

3-3 Parata e risposta in bersaglio non valido

3-3 Luce rossa! Parata e risposta di Alice

2-3 Ancora nulla di fatto

2-3 Bersaglio non valido per la francese che chiede la chiave per stringere l’impugnatura

2-3 Non c’è stoccata

2-3 Buon attacco della Volpi che si abbassa e prende l’iniziativa.

1-3 Bersaglio non valido Ranvier

1-3 A segno Ranvier, Alice Volpi chiede il video. Stoccata confermata.

1-2 Va a bersaglio il contrattacco della transalpina

1-1 Ripristina gli equilibri la francese

1-0 Vantaggio Italia con la prima stoccata di Alice

17.40 Nel primo assalto Alice Volpi si confronta con Pauline Ranvier

17.39 Convenevoli di rito. Ma adesso è il momento di fare davvero sul serio. FORZA RAGAZZE, FORZA ITALIA

17.36 Ci siamo, entrano le azzurre del fioretto a squadre femminile.

17.34 Le nostre ragazze del fioretto femminile stanno per fare il loro ingresso in pedana. Ricordiamo che sarà la temibile Francia l’avversaria della compagine azzurra.

17.33 Si alza la tensione in quel di Genova. E’ tutto pronto per la prima finale di questa giornata.

17.31 La squadra degli atleti neutrali si impone per 45-43 sulla Francia e vince la finalina per il bronzo.

17.29 Nel frattempo gli atleti neutrali conducono 42 a 40 sulla Francia. Siamo all’ultimo assalto, si scontrano Pavel Graudyn e Sebastien Patrice.

17.27 La composizione della squadra di sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.

17.26 La composizone della squadra di fioretto femminile: Martina Batini,. Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi

17.24 Questo invece il percorso degli sciabolatori

Quarti di finale

ITALIA b. Germania 45-38

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-42

Finale

ITALIA – Ungheria

17.21 Di seguito il cammino delle azzurre nel fioretto femminile

Quarti di finale

ITALIA b. Germania 45-42

Semifinali

ITALIA b. Spagna 45-29

Finale

ITALIA – Francia

17.19 Intanto nella sciabola maschile gli atleti neutrali e la Francia si stanno dando letteralmente battaglia. Il punteggio è di 34-34, complice un grande assalto di Remi Garrigue, dominannte su Kostenko.

17.18 Ricordiamo che gli sciabolatori sfideranno l’Ungheria, mentre le fiorettiste se la vedranno con la Francia.

17.15 Stando al programma, assisteremo prima alla finale del fioretto femminile, poi quella della sciabola maschile

17.12 Poco fa la squadra spagnola di fioretto femminile ha invece ottenuto il bronzo battendo la Polonia per 45-30

See more Team Spain wins BRONZE at the European Fencing Championships in Genova They won against team Poland 45-30. Team Spain

Andrea Breteau

Teresa Diaz Maria

Maria Marino

Ariadna Tucker#fencing #escrime #esgrima #scherma #FIE #genova2025 #EuropeanChampionships #genova… pic.twitter.com/f5dQyrLH4L — FIE (@FIE_fencing) June 17, 2025

17.10 Rieccoci, Amici di OA Sport. Siamo in attesa di vivere le finali della sciabola maschile e del fioretto femminile. Al momento è infase di svolgimento la finalina per il bronzo degli sciabolatori. Gli atleti indipendenti neutrali stanno regolando la Francia per 28-23. Ci troviamo al sesto assalto.

13.10 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 17:30, orario di inizio delle due Finali. Speriamo che sarà un pomeriggio tinto d’azzurro. A più tardi!

13.09 L’Italia della sciabola maschile affronterà nella finale per l’oro l’Ungheria che, in semifinale, ha superato la squadra AIN per 45-26.

13.08 Questi, invece, quella del fioretto femminile

# SPAIN SD Risultati Risultati SD ITALY # 6 DIAZ Maria Teresa 2 2 5 5 CRISTINO Anna 3 5 MARINO Maria 2 4 10 5 BATINI Martina 1 4 TUCKER Ariadna 5 9 15 5 VOLPI Alice 2 6 DIAZ Maria Teresa 3 12 20 5 BATINI Martina 1 4 TUCKER Ariadna 4 16 24 4 CRISTINO Anna 3 5 MARINO Maria 5 21 30 6 VOLPI Alice 2 R BRETEAU Andrea 2 23 35 5 BATINI Martina 1 6 DIAZ Maria Teresa 3 26 40 5 VOLPI Alice 2 5 MARINO Maria 3 29 45 5 CRISTINO Anna 3

13.07 Ecco nel dettaglio i punti della semifinale della sciabola maschile

# FRANCE SD Risultati Risultati SD ITALY # 6 PATRICE Jean-Philippe 4 4 5 5 CURATOLI Luca 3 5 PATRICE Sebastien 3 7 10 5 NERI Matteo 1 4 PIANFETTI Maxime 8 15 11 1 GALLO Michele 2 6 PATRICE Jean-Philippe 5 20 17 6 NERI Matteo 1 4 PIANFETTI Maxime 2 22 25 8 CURATOLI Luca 3 5 PATRICE Sebastien 7 29 30 5 GALLO Michele 2 4 PIANFETTI Maxime 2 31 35 5 NERI Matteo 1 6 PATRICE Jean-Philippe 1 32 40 5 TORRE Pietro R 5 PATRICE Sebastien 10 42 45 5 CURATOLI Luca 3

13.06 Riscatto doveva essere, riscatto è stato. Le fiorettiste e gli sciabolatori approdano entrambi in finale. Grande impresa per entrambi, con i nostri ragazzi che hanno saputo gestire una gara davvero ostica, con un avversario fortissimo e particolarmente bravo nel voler giocare sui nervi. Ma stavolta siamo stati più forti noi.

SCIABOLA MASCHILE 45-41 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FINALEEEEEEEEE

SCIABOLA MASCHILE 44-41 Non molla Patrice

SCIABOLA MASCHILE 44-40 ANCORA NOI I PIU’ LESTI

SCIABOLA MASCHILE 43-40 La tocca prima Luca

SCIABOLA MASCHILE 42-40 il francese mette pressione. Momento topico.

SCIABOLA MASCHILE 42-39 eccolo il colpo di Luca

SCIABOLA MASCHILE 41-39 la riapre il tranlsapino. Serve un colpo ora.

SCIABOLA MASCHILE 41-38 Ancora Patrice che colpisce il bersaglio per primo

SCIABOLA MASCHILE 41-37 Accorcia ancora il francese. Ammonizione per entrambi

SCIABOLA MASCHILE 41-36 il francese spinge l’azzurro in fondo in pedana

SCIABOLA MASCHILE 41-35 Ci prova il francese

SCIABOLA MASCHILE 41-34, Difesa e attacco di Luca

SCIABOLA MASCHILE 33-40 Non bisogna distrarsi, il francese è obbligato ad esporsi. Serve approfittarne

SCIABOLA MASCHILE 40-32 Si chiude un assalto fondamentale. Adesso c’è l’ultima disputa. Luca Curatoli sfida Patrice. Vogliamo la doppia finale!

SCIABOLA MASCHILE 39-32 Stoccata di prepotenza dell’azzurro

SCIABOLA MASCHILE 38-32 Gallo sta allungando

BENE COSIIIIIII! L’ITALIA DEL FIORETTO FEMMINILE E’ IN SEMIFINALE! CON LA SPAGNA FINISCE 45-29. LE NOSTRE RAGAZZE SI GIOCHERANNO L’ORO CONTRO UNA TRA POLONIA E FRANCIA

SCIABOLA MASCHILE 35-31 Aggressivo Michele Gallo, può essere un assalto fondamentale

FIORETTO FEMMINILE 43-28 Adesso per Cristino è solo una formalità. Bene così

SCIABOLA MASCHILE 35-31, ora Gallo sfida Patrice

SCIABOLA MASCHILE 35-31 SUPER NERI assalto molto nervoso, ma l’azzurro ha tenuto i nervi saldi

FIORETTO FEMMINILE 41-26 Non elevato il ritmo di quest’ultimo assalto, lItalia pensa giustamente soltanto a gestire

SCIABOLA MASCHILE 34-31 Allunga Neri

SCIABOLA MASCHILE 31-31 Attenzione, Pianfetti subisce un colpo da Matteo Neri e si accascia a terra, sembra molto dolorante

FIORETTO FEMMINILE 40-26 Riprende il match, arrivato all’atto finale. Anna Cristino sfida Maria Marino

FIORETTO FEMMINILE 39-26 Ancora interrotto il match

SCIABOLA MASCHILE 31-10 Equilibrio precarissimo in pedana

SCIABOLA MASCHILE 30-29 Riprende la gara: Matteo Nero sfida Maxime Pianfetti

SCIABOLA MASCHILE Non si vede nessuno invece nella pedana maschile. Ingote le ragioni dell’interruzione

FIORETTO FEMMINILE 38-26 Volpi attende l’avversaria in pedana

SCIABOLA MASCHILE 27-28 anche qui assalto sospeso.

FIORETTO FEMMINILE 38-26 Interruzione dell’incontro, forse per un problema fisico della spagnola

FIORETTO FEMMINILE 38-26 Volpi ancora in ampio controllo

SCIABOLA MASCHILE 27-28 Battaglia apertissima tra Gallo e Patrice

FIORETTO FEMMINILE 37-26 Volpi gestisce il vantaggio. Italia a +11

SCIABOLA MASCHILE 26-22 Allungo degli azzurri, ora Gallo sfida Patrice

FIORETTO FEMMINILE 35-23 Alice Volpi adesso sfida Maria Teresa Diaz

SCIABOLA MASCHILE 22-21 Stoccata vincente di Curatoli

FIORETTO FEMMINILE 34-23 Batini in assoluto controllo della situazione

SCIABOLA MASCHILE 21-21 un grande Curatoli pareggia i conti, ammonizione per il francese

FIORETTO FEMMINILE 31-22 L’appena subentrata Martina Batini sta dettando legge contro Bretau. Non fermatevi ragazze

SCIABOLA MASCHILE 18-21 Adesso Curatoli con Pianfetti, il francese semina il panico in questa semifinale. Forza Luca

SCIABOLA MASCHILE 17-18 stoccata del -1 per Neri!

FIORETTO FEMMINILE 28-21 Trova il ritmo Volpi. L’azzurra c’è!

FIORETTO FEMMINILE 26-21 Marino sta cercando di riaprire la gara, Alice non può sbagliare

SCIABOLA MASCHILE 17-13 lestissimo il transalpino che sorprende Neri

SCIABOLA MASCHILE 15-13 Neri cerca di ridurre le distanze

FIORETTO FEMMINILE 25-19 Attenzione al break di Marino

SCIABOLA MASCHILE 11-15 Pianfetti ha dominato lo scontro con Gallo. Ora Patrice sfida Neri

FIORETTO FEMMINILE 25-16 Buon inizio per Alice

SCIABOLA MASCHILE 12-11 Gallo cerca di ricucire lo strappo

FIORETTO FEMMINILE 24-16. Si cambia. Adesso Alice Volpi affronta Maria Marino

SCIABOLA MASCHILE 11-13 Pianfetti prova l’allungo

FIORETTO FEMMINILE 24-16 Stoccata dopo una difesa per Cristino

SCIABOLA MASCHILE 10-11 riprende il match con il transalpino in modalità d’attacco

FIORETTO FEMMINILE 23-15 Cristino riprende ritmo

SCIABOLA MASCHILE 10-10 grande break di Pianfetti che ripristina gli equilibri. Occhio perché Gallo sembra essersi ferito

FIORETTO FEMMINILE 22-14 prova a ricucire il gap la spagnola

SCIABOLA MASCHILE 10-7 Adesso Gallo sfida Pianfetti

FIORETTO FEMMINILE 22-13 Gestisce bene il vantaggio Cristino che cerca dieci punti di margine

SCIABOLA MASCHILE 9-6 veloce a colpire Neri

FIORETTO FEMMINILE 21-12 Cristino tiene alto il ritmo, è importante manten

SCIABOLA MASCHILE 7-5 doppio colpo vincente di Neri

SCIABOLA MASCHILE 4-5 Ora Neri sfida Patrice. Azzurri in vantaggio di un’unità

FIORETTO FEMMINILE 20-12 Batini prende il largo. Ora si sfidano Cristino e Tucker

SCIABOLA MASCHILE 2-2 Curatoli ripristina gli equilibri

FIORETTO FEMMINILE 16-12 Batini tiene a bada Diaz

SCIABOLA MASCHILE 1-0 Buon colpo del francese

SCIABOLA MASCHILE Luca Curatoli sfida Patrice Jean Philippe

15-9 Bene Martina subito incisiva

Batini contro Diaz. Forza Martina

12.14 Nel frattempo sta per cominciare la gara della sciabola maschile. L’Italia sfida la Francia. Forza ragazzi.

14-9 Ancora stoccata vincente della spagnola

14-8 Tucker approfitta di una distrazione di Volpi

14-7 Bel colpo a sorpresa di Volpi

13-7 Bel guizzo di Alice

12-7 Non molla Tucker

12-6 Difesa e stoccata per Volpi

11-6 Accorcia ancora Tucker che cerca l’aggressività

11-5 Guizzo di Volpi

10-5 Dopo review il punto è della spagnola

Si cambia. Dentro Alice Volpi. Se la vedrà con Aiadna Tucker

10-4 Martina con stoccata vincente

9-4 Accorcia ancora la spagnola

9-3 Batte un colpo l’iberica Marino

8-2 Batini tiene alto il ritmo.

5-2 Cristino chiude bene il suo primo assalto. Ora Batini, che sostituisce Errigo, contro Marino.

4-2 Bravissima Cristino che trova la parata e risposta.

3-2 Stoccata ancora di Cristino.

2-2 Parata e risposta dell’azzurra.

1-2 Stoccata di Cristino.

0-2 Ancora Diaz.

0-1 Subito stoccata di Diaz.

In pedana le fiorettiste contro la Spagna. Tocca a Cristino contro Diaz.

11.55: Tra pochissimo scenderanno in pedana le fiorettiste azzurre per la loro semifinale contro la Spagna.

11.52: Alle 12.20 ci sarà la semifinale tra Italia e Francia. Sfida difficilissima per gli azzurri. I transalpini hanno battuto nei quarti la Polonia per 45-28.

45-38 ITALIA IN SEMIFINALE! Arriva la stoccata di Luca Curatoli.

44-38 Ancora una stoccata di Szabo. Dai Luca!

44-37 Questa volta tocca Szabo.

44-36 ATTACCO DI CURATOLI! TOCCA SOLO LUI!

43-36 Momento un attimo critico. La Germania accorcia.

43-35 Ancora una attacco di Szabo.

43-34 Attacco di Szabo.

43-33 Ecco la prima!

42-33 Attacco di Szabo. Forza Luca mancano solo tre stoccate.

42-32 Nuovamente Curatoli!

41-32 Curatoli! Attacco dell’azzurro.

40-32 Fantastico Michele Gallo! Italia sul +8. Ora Curatoli contro Szabo. Azzurri vicinissimi alla semifinale.

39-32 Tocca Kindler.

39-31 Sempre Gallo! Ancora un attacco dell’azzurro.

38-31 Ancora Gallo! Italia sul +7.

37-31 Ancora un grande attacco di Gallo.

36-31 Risponde subito Gallo.

35-31 Attacco di Kindler

35-30 Eccezionale assalto di Pietro Torre, che porta l’Italia sul +5 a due sfide dal termine. Ora Gallo contro Kindler. Assalto forse decisivo.

34-30 Ancora Torre. Allungo azzurro.

33-30 Forza Pietro! Italia sul +3.

32-30 Super stoccata di Torre.

31-30 Stoccata da parte di Schlaffer.

31-29 Subito Torre!

30-29 Bravo Gallo! Italia che resta avanti. Adesso un assalto importantissimo tra Torre e Schlaffer

29-29 Incredibile stoccata del tedesco. Parità.

29-28 Tocca Szabo!

29-27 Ancora Gallo!

28-27 Szabo accorcia sul -1.

28-26 Attacco di Szabo.

28-25 Attacco di Gallo.

27-25 Tocca Szabo.

27-24 Altra stoccata di Gallo!

26-24 Subito Gallo!

Adesso in pedana Gallo e Szabo.

25-24 Passiamo in vantaggio!

24-24 Nuova stoccata di Curatoli che pareggia.

23-24 Ancora Curatoli!

22-24 Accorcia le distanze Luca Curatoli, che sta riscattando il pessimo inizio.

11.30: La situazione vede la Germania avanti 21-16 contro l’Italia.

11.29: Spostiamo la nostra attenzione ora su un’altra Italia-Germania, quarti di finale della sciabola maschile.

11.28: Le azzurre affronteranno alle 12.00 la Spagna in semifinale, che ha battuto a sorpresa l’Ungheria per 45-33.

11.27: Con enorme sofferenza, molta più del previsto, l’Italia è in semifinale nella prova a squadre di fioretto femminile.

45-42 Arriva la stoccata di Arianna Errigo! Italia in semifinale.

44-42 Kleibrink tocca ancora! Mancano solo 17 secondi alla fine.

44-41 Non molla Kleibrink che mette la stoccata del -3.

44-40 Finalmente tocca Arianna Errigo!

43-40 Incredibile ma Kleibrink si è portata sul -3.

43-39 Tocca ancora la tedesca. Mancano 40 secondi.

43-38 Ancora una stoccata di Kleibrink.

43-37 Parata e risposta di Arianna Errigo.

42-37 Kleibrink sul -5.

42-36 Stoccata di Kleibrink.

42-35 Ancora un cartellino rosso per la tedesca ed Italia sul +7.

11.20: Purtroppo si è chiuso addirittura sul 5-0 per la Germania l’assalto tra Curatoli e Kindler. Davvero un inizio disastroso per gli sciabolatori azzurri.

41-35 Cartellino rosso per la tedesca e stoccata Italia.

40-35 Stoccata di Errigo.

39-35 Germania sul -4 a due minuti e mezzo dalla fine.

39-34 Ancora una stoccata di Kleibrink.

39-33 Stoccata importante di Errigo.

38-33 Stoccata di Kleibrink.

11.17: Ci sono intanto dei problemi tecnici nella sfida tra Italia e Germania di sciabola maschile. Tutto fermo sul 2-0 per i tedeschi.

Brutto assalto di Alice Volpi ed Italia sul +6. Entrano in pedana Errigo e Kleibrink.

38-32 Stoccata di Morandi e Germania ancora sul -6.

38-31 Stoccata di Alice.

37-31 Finalmente una stoccata di Volpi.

36-31 Volpi in crisi e Morandi trova un’altra stoccata.

36-30 Intanto Morandi ha accorciato sul -6 contro Volpi.

In pedana ci sono Curatoli contro Kindler.

11.12: Comincia anche la sfida della sciabola maschile tra Italia e Germania.

36-27 Stoccata di Morandi.

36-26 Stoccata di Volpi.

35-26 Stoccata subito della tedesca.

Ora Volpi contro Morandi.

35-25 Si avvicina la semifinale per le fiorettiste.

34-25 Questo è l’allungo decisivo da parte delle azzurre.

33-25 Brava Anna! Italia sul +8.

32-25 Stoccata ancora di Cristino.

31-25 Subito una stoccata di Cristino.

30-25 Stoccata di Arianna Errigo. Termina il sesto assalto. Ora in pedana Cristino ed Holland Cunz.

29-25 Nuovamente Morandi.

29-24 Stoccata di Arianna Errigo.

Problemi ad un piede per Morandi che ha chiesto l’intervento del fisioterapista.

28-24 Brutto assalto di Arianna che subisce un’altra stoccata da parte della tedesca.

28-23 Attacco di Errigo che si porta sul +5.

27-23 Tocca ancora Morandi.

27-22 Finalmente una stoccata di Errigo.

26-22 Accorcia ancora Morandi sul -4.

26-21 Tocca ancora Morandi.

26-20 Stoccata di Morandi.

26-19 Errigo si porta sul +7.

25-19 Stoccata di Cristino e si chiude anche il quinto assalto. Adesso Errigo e Morandi.

24-19 Stoccata di Kleibrink.

24-18 Cristino ritorna sul +6.

23-18 Stoccata di Kleibrink.

23-17 Nuovamente un’altra stoccata di Cristino.

22-17 Stoccata di Anna Cristino.

21-17 Ancora la tedesca.

21-16 Stoccata di Kleibrink.

21-15 Subito una stoccata di Cristino.

20-15 Alice Volpi porta l’Italia sul +5. Ora Cristino e Kleibrink.

19-15 Accorcia Holland-Cunz.

19-14 Ancora una stoccata di Volpi. Siamo sul +5

18-14 Assalto importante questo per l’Italia.

17-14 Ancora Alice! Italia sul +3.

16-14 Stoccata di Volpi.

15-14 Cristino riesce a chiudere un assalto complicato. Italia sul +1. Ora Volpi contro Holland-Cunz.

14-14 Ancora una stoccata di Morandi.

14-13 La Germania resta sempre a contatto.

14-12 Tocca solo Cristino che torna sul +2.

13-12 Morandi accorcia sul -1.

13-11 Stoccata da parte di Morandi.

13-10 Bellissima parata e risposta di Cristino.

12-10 Stoccata di Cristino.

11-10 Attacco di Morandi che accorcia.

11-9 Subito la stoccata di Cristino.

Ora in pedana Anna Cristino e Carlotta Morandi, tedesca ma di chiarissime origini italiane.

10-9 Terza stoccata consecutiva da parte dell’azzurra che riesce a portare avanti l’Italia.

9-9 Ancora Errigo!

8-9 Attacco di Arianna Errigo.

7-9 Parata e risposta di Holland-Cunz. Sfida molto complicata in avvio per le azzurre.

7-8 Tocca Arianna Errigo.

6-8 Ancora una stoccata da parte di Holland-Cunz

6-7 Revisione dell’arbitro che decide di assegnare la stoccata alle tedesche.

7-6 Attacco di Arianna Errigo che si porta in vantaggio.

6-6 Stoccata da parte della tedesca.

6-5 Passa in vantaggio Errigo.

5-5 Subito una stoccata di Arianna.

In pedana ora Errigo e Holland-Cunz

4-5 Si chiude il primo assalto con la Germania avanti.

4-4 Stoccata di Volpi.

3-4 Avanti ancora la tedesca.

3-3 Pareggia Kleibrink

3-2 Passa in vantaggio Volpi.

2-2 Ancora una stoccata per Volpi.

1-2 Torna avanti la Germania.

1-1 Pareggia i conti Volpi.

0-1 Prima stoccata di Kleibrink

10.31: Intanto sarà Italia-Germania anche nella sciabola maschile.

10.30: In pedana Volpi e Kleibrink.

10.28: Cominciano i quarti di finale del fioretto femminile. Tocca ad Italia-Germania.

10.25: La Germania è in vantaggio 40-26.

10.22: Germania nettamente avanti per 35-23.

10.20: Ricordiamo che chi vince tra Germania e Bulgaria affronterà gli azzurri.

10.15: Ottavi sciabola maschile

Ucraina-Georgia 8-7

Gran Bretagna-Turchia 21-20

Russia-Romania 36-27

Bulgaria-Germania 21-32

Polonia-Spagna 37-20

10.09: In corso in questo momento gli ottavi della sciabola maschile.

Ucraina-Georgia

Turchia-Gran Bretagna

Russia-Romania

Bulgaria-Germania

Polonia-Spagna

10.06: Appuntamento alle 10.30 con la sfida tra Italia-Germania.

10.01: Questi i risultati degli ottavi

Germania-Romania 42-22

Spagna-Russia 45-30

Ungheria-Grecia 44-29

Ucraina-Israele 34-31

Gran Bretagna-Austria 42-29

9.59: Sarà Italia-Germania nei quarti di finale della prova a squadre di fioretto femminile.

9.54: La Germania ha ormai preso il largo definitivamente. Tedesche praticamente in chiusura e prossime avversarie dell’Italia.

9.50: Ottavi di finale del fioretto femminile

Germania-Romania 31-19

Russia-Spagna 29-38

Ungheria-Grecia 44-29

Israele-Ucraina 23-25

Gran Bretagna-Austria 35-22

9.45: Allungo della Germania che si porta sul 26-19.

9.43: Germania sempre in vantaggio con la Romania per 23-19. Siamo nell’ottavo assalto.

9.39: Ottavi di finale del fioretto femminile

Germania-Romania 21-17

Russia-Spagna 25-29

Ungheria-Grecia 37-23

Israele-Ucraina 16-20

Gran Bretagna-Austria 24-16

9.35: Ottavi di finale del fioretto femminile

Germania-Romania 19-17

Russia-Spagna 24-29

Ungheria-Grecia 34-20

Israele-Ucraina 16-19

Gran Bretagna-Austria 24-16

9.30: Ancora abbastanza combattuta la sfida tra Germania e Romania. 17-14 per le tedesche durante il sesto assalto.

9.26: Ottavi di finale del fioretto femminile

Germania-Romania 15-10

Russia-Spagna 14-19

Ungheria-Grecia 22-18

Israele-Ucraina 13-13

Gran Bretagna-Austria 11-12

9.22: Germania e Romania sono nel quinto assalto. Tedesche avanti 13-9.

9.17: Ottavi di finale del fioretto femminile

Germania-Romania 11-7

Russia-Spagna 9-13

Ungheria-Grecia 12-11

Israele-Ucraina 7-9

Gran Bretagna-Austria 11-12

9.12: Ottavi di finale del fioretto femminile

Germania-Romania 8-6

Russia-Spagna 4-8

Ungheria-Grecia 11-9

Israele-Ucraina 4-7

Gran Bretagna-Austria 9-11

9.09: La Germania è avanti 7-4 dopo i primi due assalti.

9.07: Sono in corso gli ottavi del fioretto femminile. Seguiremo con particolare attenzione soprattutto Romania-Germania, ricordando che la vincente affronterà nei quarti l’Italia.

9.03: Anche nella sciabola maschile l’Italia usufruirà di un bye ed entrerà direttamente ai quarti di finale contro la vincente di Germania-Bulgaria. Gli azzurri saranno in pedana alle 11.10.

9.00: La sfida delle fiorettiste sarà alle 10.30. Questi gli ottavi di finale del fioretto femminile

Romania-Germania

Spagna-Russia (AIN)

Grecia-Ungheria

Israele-Ucraina

Austria-Gran Bretagna

8.57: L’Italia è testa di serie numero uno nel tabellone di fioretto femminile e usufruirà di un bye agli ottavi. Le azzurre entreranno direttamente nei quarti di finale contro la vincente di Romania-Germania

8.53: Nella sciabola maschile invece la squadra azzurra sarà composta da Michele Gallo, Luca Curatoli, Pietro Torre e Matteo Neri. Anche per loro c’è da riscattare una prova individuale chiusa senza medaglie.

8.50: Nel fioretto femminile l’Italia schiera il quartetto composto da Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Anna Cristino. C’è sicuramente voglia di riscattare la delusione della prova individuale, dove è arrivato solo il bronzo di Batini.

8.47: Oggi cominciano le prove a squadre e si parte con il fioretto femminile e la sciabola maschile.

8.45: Buongiorno cominciamo la diretta di questa quarta giornata degli Europei di scherma.

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei 2025 di scherma. Quest’oggi sulla pedana di Genova cominceranno le prove a squadre. Assisteremo nello specifico alle competizioni del fioretto femminile e della sciabola maschile. Due gare da non perdere (e non sbagliare).

Dopo un torneo individuale che non ha dato i risultati sperati, i fari saranno puntati su Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, motivate a festeggiare un risultato importante davanti al proprio pubblico. Le azzurre debutteranno alle 10:30 per i quarti di finale, sfidando una tra Germania e Romania.

Occasione di riscatto anche per gli sciabolatori, a secco nella gara individuale e pronti ad andare fino in fondo, affidandosi alla qualità di Michele Gallo, Luca Curatoli, Pietro Torre e Matteo Neri. Per loro, l’ora x arriverà alle 11:00, momento della disputa con una tra Bulgaria e Germania.

La quartaa giornata degli Europei 2025 di scherma inizierà alle 9.00 prima con il fioretto e, successivamente, con la sciabola. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento: attacco dopo attacco, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento e forza azzurri!