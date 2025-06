LIVE Paolini-Swiatek, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: l’azzurra riuscirà a sfatare il tabù della polacca?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di Jasmine PAOLINI all’ex numero uno del mondo Iga SWIATEK, si gioca per issarsi in finale del WTA 500 di Bad Homburg!

In Germania si è tornati a vedere una giocatrice azzurra più concreta, dopo la iniziale parentesi di Berlino e la rapida sconfitta con Jabeur, ma anche la finale di doppio. Le due partite antecedenti a quella odierna sono state infatti risolte 2-0, ma con tutti e 4 i set arrivati quantomeno 5-5. C’è quindi stata tantissima lotta, propedeutica alla ri-metabolizzione della superficie verde dopo i favolosi fasti di 12 mesi fa.

I precedenti recitano un pesante 0-4 in favore della polacca, che però potrebbe proprio giocare oggi la prima sfida su superficie a lei meno favorevole. Le armi di Paolini possono infatti contrastare bene la pressione da fondo campo che Swiatek è capace di imprimere. Tuttavia, secondo le quote al 65% vincerà Swiatek, che comunque quest’anno non ha lesinato clamorosi vuoto di sceneggiatura, anche sull’amata terra battuta.

Jasmine Paolini sarà la quarta forza del seeding del terzo Slam della stagione, Swiatek la quinta. Potrebbero quindi incontrarsi di nuovo a Londra ma non prima dei quarti di finale. In chiave classifica mondiale la campionessa del Roland Garros 2024 in finale sull’azzurra avrà il colpo per scavalcare di nuovo Jasmine, qualora non fosse difesa in pieno la cambiale di 1300 punti all’orizzonte, questo torneo potrebbe quindi essere importante per mettere fieno in cascina.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE testuale di uno scoppiettante PAOLINI-SWIATEK, si gioca per la finale di Bad Homburg (GER) come 2º match dalle 11:30, non prima delle 15. Vi aspettiamo!