LIVE Paolini-Sevastova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si comincia contro la veterana lettone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d’esordio a Wimbledon 2025, un dolce ritorno per Jasmine PAOLINI, da finalista in carica. La prima pietra andrà messa contro la rientrante veterana lettone Anastasija Sevastova.

La finale del 2024 è stato un autentico capolavoro della toscana e del suo staff di allora. Dodici mesi dopo torna da n.5 del mondo e da campionessa di Roma nel tempio del tennis, e lo fa con ambizioni importanti! Il cammino comincia con uno scoglio che non dovrebbe essere troppo resistente per l’azzurra, che comunque lasciò un parziale nel match d’esordio anche al Roland Garros contro la cinese Yuan.

Se verrà superato il gioco vario della rivale odierna, per Paolini il tabellone metterebbe poi di fronte Rakhimova o Ito, fino a un ipotetico terzo turno contro Noskova (30), temibile sui prati. Ricordiamo che la cambiale di 1300 punti della finale del 2024 incombe proprio in queste due settimane potrebbe pericolosamente scaraventare Paolini out dalla top 10, ma l’azzurra proverà a difenderla un passo alla volta!

Si parte come 3° match dalle 12, prima della toscana Bonzi-Medvedev e Ruse-Keys: vi aspettiamo!