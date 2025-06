LIVE Paolini-Jabeur, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: esordio complicato contro la tunisina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio nel WTA 500 di BERLINO (GER) di Jasmine PAOLINI, che sfida in un 2° turno molto affascinante la lucky loser tunisina Ons JABEUR: si gioca per un posto in ottavi!

L’ex top 10 africana aveva perso nell’ultimo turno di qualificazioni per mano della cinese Wang, chiaramente si trova in un momento della carriera difficoltoso e declinante, con più ombre che luci. Quando si parla di Ons Jabeur però, e ci si trova sui prati, non bisogna mai dimenticare che si tratta di un’ex finalista di Wimbledon, che sull’erba ha incantato per anni con le sue soluzioni imprevedibili e delicate.

Jasmine PAOLINI si imbatte quindi di nuovo nella rivale che trovò nella seconda partita nella trionfale cavalcata di Roma, conclusa con il titolo. In quella circostanza il punteggio disse 6-4, 6-1 e fu anche abbastanza benevolo per quello che fece vedere la tunisina. Chi prendeva per prima l’iniziativa finiva per fare punto, con l’aspetto da non sottovalutare legato alle condizioni fisiche di Jabeur.

La notizia che ha garantito a Paolini di essere sicuramente n.4 del seeding a Wimbledon è stata però il forfait della cinese Zheng. Quest’ultimo accorso prima del match contro Rybakina e che permette quindi alla toscana di avere un tabellone, sulla carta, più agevole, nella difesa dei 1300 punti di cambiale nei Championships. Fondamentale anche in chiave Race l’acquisizione tuttavia di più punti possibile qui in Germania.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio nel WTA 500 di BERLINO (GER) di Jasmine PAOLINI opposta a Ons Jabeur, si gioca come 2° match dalle 11:30: prima dell’azzurra Navarro-Badosa. Vi aspettiamo!