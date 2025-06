LIVE Paolini-Haddad Maia, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: sfida difficile contro la brasiliana che ha eliminato Svitolina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg (GER) che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Beatriz Haddad Maia. Si gioca per i quarti di finale!

L’Azzurra si è sbloccata sull’erba anche in questa stagione a seguito della lottatissima ma allo stesso tempo importante vittoria contro la canadese Leylah Fernandez. La brutta sconfitta di Berlino contro Ons Jabeur è quindi stata oltrepassata brillantemente e adesso c’è l’occasione di spingersi in quarti in un altro torneo 500 e quindi di incamerare punti fondamentali in chiave cambiale di 1300 da scartare la prossima settimana. Si riparte infatti dalla finale che Paolini fu in grado di raggiungere 11 mesi fa.

Di fronte una nobile decaduta, anche semifinalista Slam, che in queste ultime due stagioni ha però perso il passo con le prime giocatrici mondiali. Sull’erba tuttavia la brasiliana ha giocato il miglior tennis della stagione e oggi è quantomai pericolosa poiché nulla ha da perdere. Ricordiamo che l’azzurra è già comunque sicura di giocare Wimbledon da 4^ forza del seeding.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg (GER) che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Beatriz Haddad Maia. Si gioca alle 11:30: vi aspettiamo!