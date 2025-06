LIVE Paolini-Fernandez, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: altro sorteggio sfortunato, serve una grande partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di secondo turno del torneo WTA 250 di Bad Homburg tra Jasmine Paolini e la canadese Leylah Fernandez. Quinto confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la nordamericana avanti per 3-1. La vincente della sfida troverà ai quarti una tra l’ucraina Svitolina e chi uscirà vincitrice dal confronto tra la brasiliana Haddad Maia e l’americana Krueger.

Paolini, ventinovenne di Bagni di Lucca, cerca la prima vittoria stagionale sull’erba dopo il netto KO subito a Berlino dalla tunisina Jabeur. La toscana in primavera ha strabiliato in quel di Roma aggiudicandosi gli Internazionali d’Italia prima di arrampicarsi fino agli ottavi di finale al Roland Garros. L’azzurra è riuscita a conservare la quarta posizione nel ranking, ma a Wimbledon scade la seconda pesantissima cambiale dopo la finale dell’anno scorso.

Dal canto suo Fernandez, ventitreenne di Montreal (Quebec, Canada), si presenta all’appuntamento tedesco a margine della vittoria sulla padrona di casa Maria prendendosi peraltro la rivincita dopo la sconfitta patita a Londra. La canadese ha poi raggiunto i quarti di finale in quel di Nottingham, e può vantare dunque già diversi match disputati sull’erba. In stagione Fernandez ha raggiunto i quarti ad Abu Dhabi e gli ottavi a Doha, mentre in carriera ha collezionato tre titoli WTA di cui due sul cemento di Monterrey.

Il match di secondo turno del torneo WTA 250 di Bad Homburg tra Jasmine Paolini e la canadese Leylah Fernandez sarà il primo sul Centrale dalle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!