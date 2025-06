LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2025 in DIRETTA: sarà gara-5 o si chiuderà la serie?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-4 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Sfida che potrebbe rivelarsi già decisiva per le sorti di questa serie, che decreterà la seconda finalista dopo la sorprendente Germani Brescia.

La Virtus Bologna si è prontamente vendicata della sconfitta interna di lunedì sera per 66-85 in gara-2, ribaltando subito il fattore campo dopo gara-3 (68-78) e portandosi così ad una sola vittoria dalla finale scudetto. Sugli scudi il duo Shengelia-Cordinier capace di segnare ben 38 punti in due (19 equamente divisi), con un buon apporto dalla panchina con Brandon Taylor (12 punti). I bolognesi cercheranno di espugnare ancora una volta il Forum, pronti a dare battaglia per 40′.

L’Olimpia Milano, dall’altra parte, si trova con le spalle al muro dopo il ko casalingo di 48 ore fa. I meneghini, infatti, devono per forza vincere per provare ad impattare nella serie e ritornare in Emilia per gara-5 prevista in caso lunedì sera. Coach Ettore Messina punterà ancora sugli uomini migliori del calibro di Nikola Mirotic (21 punti per il fuoriclasse ex Barcellona giovedì) e di Shavon Shields, con Zach LeDay ed Armoni Brooks a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:45, con la diretta TV garantita in chiaro per tutti da DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Eurosport 2 HD. Diretta streaming disponibile invece su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Virtus Bologna!