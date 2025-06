LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2025 in DIRETTA: il bivio di gara-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-3 della semifinale scudetto 2024-2025 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Si gioca quest’oggi per la prima volta all’Unipol Forum di Assago, con la serie sull’1-1.

Adesso la domanda è: chi raggiungerà la Germani Brescia in finale? Non lo scopriremo prima di sabato, a conti fatti, ma a Milano resta in mano un’opportunità importante: quella di tenersi ben stretto il fattore campo violato in gara-2, in quello che è un confronto che ha tanti temi di cui c’è da raccontare.

Innanzitutto uno ne esiste e in maniera prevalente: ci sarà Will Clyburn? Le V nere hanno visto la loro opzione di riferimento nel ruolo di ala infortunarsi in gara-2, ma il giocatore è partito con la squadra alla volta di Milano, dunque la sua presenza non dovrebbe essere in pericolo.

L’Olimpia punterà soprattutto su tre ordini di fattori: portare la partita verso un ritmo elevato a livello offensivo, dal momento che sopra gli 85 punti ha perso solo tre volte in campionato, poi cercare di limitare i falli che sono stati un problema nelle prime due gare e, infine, far conto su un pubblico da tutto esaurito.

La palla a due tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna verrà alzata alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!