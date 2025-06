LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Benedetta Pilato, Sara Curtis e Razzetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L’Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo. In palio gli ultimi pass iridati e indicazioni decisive per completare le staffette 4×100 sl e 4×100 miste, già parzialmente qualificate. Il Settecolli rappresenta anche un banco di prova in vista delle Universiadi di Berlino.

La prima gara in programma sono i 100 farfalla donne, con Costanza Cocconcelli che parte con il miglior tempo fatto segnare ai Campionati Italiani di Riccione e deve difendere quantomeno la leadership per un posto nella staffetta mista, ma potrebbe anche dare l’assalto alla qualificazione per la gara individuale, per la quale se la dovrà vedere con Viola Scotto di Carlo e con la veterana Ilaria Bianchi, sempre protagonista su buoni livelli. Si prosegue con i 200 farfalla uomini e ancora una volta sarà battaglia, con Alberto Razzetti che non ha ancora ufficialmente staccato il pass per i Mondiali (ma il ct Butini lo ha già inserito fra i virtualmente qualificati), e con Federico Burdisso che sembra aver ritrovato antiche sensazioni dopo il trasferimento a Gubbio. Ci proverà anche Giacomo Carini ad ottenere un grande risultato, e attenzione anche al giovane Alessandro Ragaini, che testerà la condizione in vista dei 200 stile libero. Al via anche grandi protagonisti del nuoto mondiale come Duncan Scott e Richard Marton.

A seguire i 100 dorso donne, in cui l’Italia è a caccia di qualche protagonista di valore assoluto, dopo gli addii delle medagliate delle ultime stagioni: Margherita Panziera, Silvia Scalia e Carlotta Zofkova. Anita Gastaldi (già qualificata per Singapore nei 200 dorso), Federica Toma, Erika Gaetani, Francesca Pasquino e la giovane Giada Gorlier ci provano, anche se al momento sono piuttosto lontane dagli standard internazionali e dal tempo limite per i Mondiali. Le protagoniste annunciate sono le britanniche Cox e Shanahan. A meno di forfait dell’ultima ora, Thomas Ceccon sarà al via anche nei 50 dorso, dopo essere stato protagonista ieri nei 100. Assieme a lui ci sarà ancora un Kliment Kolesnikov che ieri non ha neppure provato a competere, uscendo da entrambe le finali. Per l’Italia, Lorenzo Mora e Michele Lamberti sembrano lontani dai fasti dello scorso anno, mentre ci sono buone speranze su Christian Bacico, che si sta confermando su buoni livelli dopo il tris d’oro ai Campionati Italiani di Riccione. Occhio anche a Samusenko, Christou e Lifintsev.

Attesa per Sara Franceschi nei 400 misti donne. L’azzurra se la vedrà con alcune atlete di assoluto valore come le britanniche Colbert e Walshe. Non c’è Anita Gastaldi, che ha preferito altri percorsi per questo Settecolli. Per l’Italia da tenere d’occhio anche Francesca Fresia e Anna Pirovano. Fari puntati ancora su Alberto Razzetti nei 400 misti. Il genovese di stanza a Livorno è atteso da una giornata pesante con 200 farfalla e, appunto, 400 misti, dove se la vedrà con avversari di ottimo livello come l’ex compagno di allenamenti, il britannico Litchfield, gli ungheresi Hollo e Szombori. C’è Sara Curtis in acqua nei 100 stile libero, con una staffetta da comporre in cui al momento Emma Virginia Menicucci è una certezza, mentre si attendono squilli dalle altre protagoniste della scorsa stagione, da Chiara Tarantino a Sofia Morini (che hanno cambiato tanto dopo i Giochi Olimpici, trasferendosi a Verona). Attenzione all’emergente Matilde Biagiotti.

Anche nella 4×100 stile libero maschile le certezze non sono molte. Si riparte da Manuel Frigo, che in staffetta non tradisce mai, ma che quest’anno sembra in palla anche a livello individuale. Si attende un Alessandro Miressi che ha un po’ mollato la presa dopo i Giochi. Poi ci sono i “soliti” Leonardo Deplano (ieri bene nei 50 sl), Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin, con Thomas Ceccon che oggi proverà a ottenere un buon crono, e un Carlos D’Ambrosio che non può essere al meglio per via dell’esame di maturità, sostenuto proprio in questi giorni. Buona anche l’occasione per prendere le misure ad avversari di qualità come i britannici Richards, Mills e Dean, l’ungherese Nemeth e il russo Minakov. Una delle gare più attese di giornata sono i 50 rana femminili. Porte ancora aperte per tutte, a partire da Benedetta Pilato, che non ha avuto una prima parte di 2025 tranquilla, tra il ritiro a Riccione e i disturbi ormonali che ha raccontato. Il tempo per Singapore lo ha eccome, e anche Arianna Castiglioni, prima di essere squalificata ieri, ha mostrato segnali positivi e oggi potrebbe giocarsela. Proverà a dire la sua anche Lisa Angiolini, già qualificata nei 100. Kivirinta, Evans, Sztandera e McSharry sono le straniere di punta.

Porte chiuse, invece, nei 50 rana uomini, dove i posti per Singapore sono già occupati da Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, che possono comunque dare spettacolo oggi, magari con l’inserimento di Ludovico Viberti, il più in forma di tutti al momento. Gli azzurri se la dovranno vedere con il russo Kozhakhin, secondo ieri nei 100 rana. In chiusura la doppia sfida del mezzofondo (serie lente al mattino e veloci al pomeriggio). Negli 800 stile libero donne, probabile remake del testa a testa tra Simona Quadarella e Isabelle Gose, con possibile inserimento dell’australiana Moesha Johnson. In campo maschile, si preannuncia un 800 stile libero tiratissimo, con una battaglia fra pluri-medagliati: l’irlandese Daniel Wiffen, il tedesco Florian Wellbrock e l’altro tedesco Oliver Klemet. Nella battaglia per i primi posti può inserirsi Luca De Tullio, che va a caccia del pass mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana è in programma alle 18.00 circa. Buon divertimento!