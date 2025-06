LIVE Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono scacciare gli spettri a Oslo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Spalletti vuole la vittoria.

Oggi la Nazionale italiana di calcio sfida la Norvegia per la prima sfida del gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, un match che può essere già decisivo per gli Azzurri. I norvegesi hanno già disputato due partite nel girone sconfiggendo in trasferta la Moldavia (0-5) e Israele (2-4) e sono a punteggio pieno, bravi anche di una differenza reti molto forte (+7, 9 goal fatti e 2 subiti).

Ecco perché in caso di perdita per l’Italia di Luciano Spalletti il cammino di avvicinamento al Mondiale sarebbe subito tutto in salita, con l’obbligo di vincere ogni partita e sperare che la Norvegia perda punti nel suo cammino così da poterla spodestare dalla vetta della classifica e ottenere la qualificazione diretta evitando i playoff.

L’Italia quindi è finita nel Gruppi I – quello composto da 5 nazionali– a causa dell’eliminazione avvenuto nel doppio confronto contro la Germania in Nations League (sconfitta all’andata, pari al ritorno). Se le cose fossero andate in modo diverso, come prescritto dal sorteggio della Uefa, sarebbe stata inclusa nel Girone A contro un numero inferiore di nazionali (il che comporta ovviamente giocare meno) e sicuramente più “semplice” (Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo).

Nel gruppo attuale della Nazionale oltre alla nazionale di Haaland e Odegaard, ci sono anche Israele, Estonia e Moldavia. E proprio contro quest’ultima nazionale, subito lunedì 9 giugno, la nazionale Italiana scenderà di nuovo in campo per la seconda sfida di qualificazione.

PROBABILE FORMAZIONE:

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

