LIVE Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: Lorenzo insegue la semifinale con Alcaraz

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Roland Garros 2025 tra Lorenzo Musetti e l’americano Frances Tiafoe. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro sotto 4-3 tenendo presente anche le sfide disputate a livello Challenger ed in United Cup. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Tommy Paul.

Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva al prestigioso appuntamento Slam forte di una stagione su terra rossa vissuta da assoluto protagonista. Finalista a Montecarlo, semifinalista a Madrid e Roma, il toscano sta confermando i suoi progressi a suon di prestazioni convincenti. Nel suo percorso parigino ha sconfitto nell’ordine il tedesco Hanfmann, il colombiano Galan, l’argentino Navone ed il danese Rune.

Dal canto suo Tiafoe, ventisettenne di Hyattsville (Maryland, Stati Uniti d’America), è giunto ai quarti di finale senza aver concesso alcun set ai suoi avversari. Lo statunitense ha superato il russo Safiullin, lo spagnolo Carreno-Busta, il connazionale Korda ed il tedesco Altmaier. In stagione vanta la finale nel torneo di Houston e gli ottavi nel Masters 1000 di Madrid come migliori risultati.

La sfida di quarti di finale del Roland Garros 2025 tra Lorenzo Musetti e l’americano Frances Tiafoe sarà il terzo match sul Court Philippe-Chatrier dalle 11.00 dopo Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!