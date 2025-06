LIVE Musetti-Rune, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sfida stellare che vale una fetta di semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Musetti-Rune

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, ed il danese Holger Rune, testa di serie numero 10.

Il match sarà il quarto ed ultimo del programma odierno, che inizierà a partire dalle ore 11.00 sul Court Philippe Chatrier, e si giocherà dopo Jasmine Paolini-Elina Svitolina, Elena Rybakina-Iga Swiatek e Ben Shelton-Carlos Alcaraz, ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 20.15.

Nei due precedenti sul circuito maggiore Rune ha sempre vinto in due set, anche se le sfide tra i due non si sono mai disputate sulla terra battuta: nel 2023 nei quarti sull’erba del Queen’s il danese vinse per 6-4 7-5, mentre nel 2024 nei sedicesimi sul cemento di Indian Wells Rune si impone per 6-2 7-6 (5).

