LIVE Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurro sfavorito, serve l’impresa della carriera

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00

Il programma di Musetti-Alcaraz

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido come prima semifinale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, prevista tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2.

Il match sarà il primo del programma odierno, ed inizierà a partire dalle ore 14.30 sul Court Philippe Chatrier: su sei precedenti sul circuito maggiore, Alcaraz è in vantaggio per 5-1, col bilancio sulla terra battuta di 3-1 per lo spagnolo, il quale nel Roland Garros 2023 si impose agli ottavi per 6-3 6-2 6-2.

Il match sarà il primo del programma odierno sul Court Philippe Chatrier, che non prima delle ore 19.00 prevede anche la disputa della seconda semifinale di singolare maschile tra Sinner e Djokovic, ma la sfida tra Musetti ed Alcaraz si giocherà a partire dalle ore 14.30. Buon divertimento!