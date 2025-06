LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: warm-up e gara,

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, laddove qualsiasi pilota vuole vincere nelle propria carriera, andrà in scena la gara lunga che andrà ad assegnare altri 25 punti di enorme importanza per la classifica generale.

Dopo lo spettacolo della Sprint Race di ieri la classifica generale vede sempre al comando Marc Marquez con 282 punti contro i 239 del fratello Alex, per cui con un bottino di 43 lunghezze di margine. Terza posizione per Francesco Bagnaia con 165 punti, quindi Franco Morbidelli quarto con 129 e Fabio Di Giannantonio con 126 davanti a Marco Bezzecchi con 101.

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 09.40 con il warm-up. I piloti avranno a disposizione un turno di 10 minuti per mettere mano per l’ultima volta sulle rispettive moto e, soprattutto, chiarirsi le idee riguardo le gomme da utilizzare in gara. Gara che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00 con lo spettacolare scenario di Assen pronto per 26 giri da vivere tutti d’un fiato.

Il Gran Premio d’Olanda prenderà il via alle ore 14.00, mentre il warm-up mattutino andrà in scena alle ore 09.40. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP ad Assen. Buon divertimento!