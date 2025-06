LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: qualifiche e Sprint, Bagnaia sogna la svolta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere, delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come decimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Si accende definitivamente il weekend al TT di Assen con la battaglia per la pole position e per il primo posto nella gara breve sulla distanza dei 13 giri.

Marc Marquez è sempre il punto di riferimento, ma le due cadute del venerdì potrebbero lasciare qualche strascico a livello di fiducia anche considerando la sua solida leadership in campionato. Il fenomeno catalano del team factory Ducati può permettersi di mettere a referto dei piazzamenti senza correre troppi rischi, restando comunque saldamente in vetta alla classifica generale.

Le prime alternative all’otto volte campione iridato sono gli altri ducatisti di vertice Alex Marquez e Francesco Bagnaia, entrambi a caccia del successo sul tracciato olandese. Outsider di lusso le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, ma anche la Yamaha di Fabio Quartararo (soprattutto in qualifica), l’Aprilia di Marco Bezzecchi e le KTM.

Si comincia alle ore 10.10 con il semaforo verde della FP2, mentre le qualifiche della MotoGP scatteranno alle 10.50 e la partenza della Sprint è prevista alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del sabato di Assen con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!