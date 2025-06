LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bagnaia spera di risolvere il rebus ad Assen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, si inizierà a fare sul serio in un fine settimana che si annuncia quanto mai importante per capire se, in primis, abbiamo ancora una corta al titolo, oppure dopo quanto accaduto al Mugello si lotterà solamente per la seconda posizione. Sarà fondamentale, anche, capire se Pecco Bagnaia sarà in grado di compiere qualche piccolo passo in avanti con una GP25 che proprio non riesce a digerire e, dopo l’illusione dei test di Aragon, ha regalato pochi sorrisi all’italiano anche nella gara di casa.

Quale sarà il programma della giornata sulla pista di Assen? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere (della durata di 45 minuti). Si tornerà, poi, in azione nel corso del pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Arriviamo alla tappa olandese con una classifica generale per vede sempre più Marc Marquez lanciato verso il suo nono titolo iridato, il settimo nella MotoGP. Lo spagnolo, infatti, dopo la doppietta nel Gran Premio d’Italia, vola con 270 punti e un margine di vantaggio sul fratello Alex giunto ormai a 40 lunghezze. Terza posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 160 punti, quarto Franco Morbidelli con 128 mentre è quinto Fabio Di Giannantonio con 120.

Il venerdì del Gran Premio d’Olanda della classe regina scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Assen. Marc Marquez non vuole fermarsi, Alex prova ad avvicinarsi, Pecco Bagnaia invece cerca risposte. Buon divertimento!