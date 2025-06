LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: nuovo monologo di Marquez? Bagnaia cerca una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito spagnolo ci aspetta una gara in cui i padroni di casa vorranno marcare il territorio e regalare ai tifosi iberici grandi soddisfazioni. Il favorito d’obbligo per il successo non può che essere Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale.

L’asso nativo di Cervera nella giornata di ieri ha messo in mostra la propria velocità. Come ormai è consuetudine in quest’annata, Marquez ha fatto territorio di conquista di qualifiche e Sprint Race, trovando la sintesi perfetta tra prestazione pura e consistenza. Nonostante una partenza poco proficua, Marc è riuscito a risalire la china e a prendersi i primi punti del fine-settimana.

Ci sono quindi tutti i presupposti per una replica. Il principale rivale per lo scettro di tappa potrebbe essere il fratello Alex, in sella alla Ducati Gresini. Tuttavia, la sensazione è che il “93” abbia il solito asso nella manica e per la concorrenza ci sia poco da fare. Un po’ quello che sta provando sulla propria pelle Francesco Bagnaia. Pecco prenderà il via dalla quarta casella, ma i dubbi e le perplessità sulla Ducati GP25 sono i soliti. I problemi con l’anteriore persistono e non pare esserci una via d’uscita.

Si comincia con il warm-up a partire dalle 09.40, mentre la gara inizierà dalle 14.00 e si svilupperà sui 23 giri.