LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: giornata con qualifiche e Sprint Race

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint per il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto dunque per un sabato di fuoco al MotorLand di Alcañiz, in cui i piloti della classe regina si daranno battaglia per la pole position e a seguire nella manche breve con in palio i primi punti iridati del weekend.

Riflettori puntati sui fratelli Marquez ed in particolare su Marc, favorito d’obbligo soprattutto per quanto visto nella giornata di venerdì. Il leader del campionato si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza sia sul giro secco che sul passo, quindi va considerato il punto di riferimento in vista della fase cruciale del fine settimana iberico su una pista sinistrorsa che esalta le sue caratteristiche.

L’otto volte campione del mondo potrebbe venire insidiato dal fratello minore Alex, secondo nelle pre-qualifiche e nella graduatoria del Mondiale a -24 dalla vetta, mentre sono numerosi i candidati alla top3 tra cui gli altri ducatisti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer, le KTM di Pedro Acosta e Maverick Viñales, la Honda di Johann Zarco, l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Si comincia alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere, poi dalle 10.50 si farà davvero sul serio con le qualifiche mentre la Sprint della MotoGP ad Aragon è prevista nel pomeriggio alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo della top class: buon divertimento!