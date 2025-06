LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: prosegue la corsa di Adamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MX2 GP Lettonia 2025, Adamo alla grande sfida con Langenfelder.

Dopo la vittoria nella gara di qualifica del Gran Premio di Lettonia, Simon Langenfelder (KTM) si riprende la testa del Campionato del Mondo MX2, persa a Teutschenthal. La gara è movimentata e l’impresa del pilota tedesco si concretizza già nei primi istanti, approfittando di una partenza ricca di colpi di scena.

Sacha Coenen (KTM), parte subito bene alle spalle del compagno di squadra Langenfelder, con Andrea Adamo (KTM) e Valerio Lata (Honda) subito dietro. Ma già alla prima curva, Kay de Wolf (Husqvarna) e Camden McLellan (Triumph) finiscono a terra. Ma la vera carambola si realizza nel tratto al termine della pitlane. L’anomala caduta di Coenen coinvolge anche Adamo, Lata e Liam Everts (Husqvarna). A questo punto, Simon Langenfleder si ritrova solo e in testa al gruppo, seguito dalle Yamaha di Karlis Reisulis e Thibault Benistant. Cas Valk (KTM) è quarto davanti alla TM di Julius Mikula.

Nel frattempo, i due della Husqvarna tentano una rimonta, con Everts che apre la strada al compagno. Sono seguiti da Adamo che prova ad entrare in zona punti. Più indietro Coenen tenta di risalire con Lata dietro che si piazza nella sedicesima posizione.

Benistant passa Reisulis, a soli cinque giri dalla fine, ma Langenfelder è già riuscito ad ipotecare la sua vittoria con un ottima gara, mentre Everts e de Wolf sono 5° e 7°. A separarli, c’è Mathis Valin (Kawasaki) che resiste solo tre giri agli attacchi dell’olandese che infine lo supera.

Sul podio sale quindi il tedesco del team De Carli che è 1° seguito da Benistant, Reisulis, Valk, Everts e de Wolf. Adamo si piazza 11° a una posizione dai punti, Coenen 13° e Lata 16°. In classifica Adamo segue Langenfelder a 7 punti. Oggi gara-1 e gara-2 importantissimi per Adamo in chiave mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta della MX2 GP Lettonia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gara 1 alle ore 12.15 mentre gara-2 sarà alle 15.10. Buon divertimento!