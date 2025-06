LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Adamo deve nuovamente inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Gran Bretagna 2025, Andrea Adamo cerca gloria in terra inglese dopo una sufficiente gara di qualifica.

Inizia nel migliore dei modi il 12esimo appuntamento del Mondiale 2025 di MX2 per il tedesco Simon Längenfelder. Nel circuito di Matterley Basin, in Gran Bretagna, il pilota della KTM ha firmato una grande Qualifying Race. Seguono nalle spalle del leader della classifica del mondiale nella gara di qualifica, Thibault Benistant (Yamaha) e Liam Everts (Husqvarna).

Gara sottotono per l’italiano, Andrea Adamo, che si è classificato solo quinto con un distacco di 21.272 dal compagno di marca. Tutte le speranze di Adamo si concentrano per la giornata di oggi, nel tentativo di ottenere una migliore prestazione, che gli permetta di stare vicino ai primi tre. Il Regno Unito non ha portato molta fortuna ai piloti del Bel Paese. C’è, infatti, da segnalare anche il ritiro di Valerio Lata, pilota della Honda.

Con questa solida gara di qualifica, Längenfelder rafforza la propria leadership nel Mondiale 2025, trincerandosi a quota 525 punti e aumentando il distacco su Adamo, ora distante di 31 lunghezze. Oggi fondamentali gara-1 e gara-2 per accorciare il distacco, aumentarlo complicherebbe tutto per l’azzurro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Gran Bretagna 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!