LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta di Adamo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Germania 2025, Adamo vuole accorciare in classifica.

La grande attesa al Talkessel di Tetuschenthal è tutta per il pilota di casa Längenfelder (Red Bull KTM Factory Racing De Carli), nuovo leader della classifica. Però, nella Qualifying Race, non è andato oltre il quarto posto in una gara che ha visto come indiscusso vincitore Valerio Lata (Honda HRC). Il diciannovenne azzurro ha conquistato la vittoria guidando benissimo fino al traguardo finale. Una vittoria da rimarcare per l’atleta italiano, considerando anche le vittorie in Gara 1 di Nicolò Alvisi (Europeo EMX125) e di Kiara Fontanesi (Mondiale Femminile WMX).

Valerio Lata ha battuto di gran lunga nella gara di qualifica Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory De Carli) e l’altro italiano Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing), con il siciliano che si porta a 10 lunghezze da Längenfelder nel mondiale. Questo in una gara di qualifica che sorride poco all’attuale Campione del Mondo MX2 in carica Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory Racing), autore dell’ennesimo sbaglio degli ultimi tempi, finendo a terra con il risultato finale della quindicesima posizione. Tra gli altri italiani da segnalare la wild card di Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) ha concluso ventiquattresimo, invece out per infortunio Ferruccio Zanchi (Honda HRC).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Germania 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!