LIVE Moto3, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Lunetta cerca un acuto

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Olanda Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) cerca un nuovo guizzo per allungare ancora in testa alla classifica piloti, da lui guidata con ben 162 punti conquistati.

Lo spagnolo parte come favorito nel circuito di Assen, avendo dominato il weekend olandese fino a questo momento. Al suo fianco scatterà il suo compagno di squadra e connazionale Alvaro Carpe, che si è fermato a soli 41 millesimi dalla pole position. Completa la prima fila David Almansa (Leopard Racing) che accumula un ritardo di 66 millesimi dalla testa.

Tre piloti vicinissimi quindi pronti a darsi battaglia in una gara che promette spettacolo. Attenzione anche al duo giapponese formato da Yamanaka e Furusato che potrebbero infastidire i migliori. Settima casella per il primo degli italiani Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che vuole risollevarsi dopo una serie di gare negative. Delusione in qualifica per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) che partirà solo in diciottesima posizione e sarà costretto ad una grande rimonta.

Proveranno a concludere in top 10 anche Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) e Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) che partiranno rispettivamente in 11 e dodicesima posizione. Tutto dunque sembra pronto per una gara spettacolare su un circuito storico. Il semaforo verde scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Olanda Moto3 2025. Buon divertimento!