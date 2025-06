LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: Lunetta cerca il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Moto3, GP Italia 2025, Lunetta spera in una grande partenza.

Prima pole assolutamente spettacolare di un talento puro come Carpe. La prima in carriera, con un sorpasso da maestro a Piqueras, all’Arrabbiata, da ultimo giro di corsa. “Ho fatto un giro folle, da tutto o niente. Questo circuito mi piace“, queste subito le parole del rookie vincitore della rookies cup 2024, dietro di lui il ben più esperto Rueda. Ogden, chiude la prima fila dopo un buonissimo giro.

Piqueras che battaglia in classifica con Rueda, si trova a 52 punti da recuperare: poco felice la sua qualifica, infatti il pilota apre solamente la seconda fila, delusione rispetto alle sue aspettative.

Il migliore degli italiani in una giornata poco felice per i colori azzurri, a sorpresa, è Nicola Carraro, dodicesimo ma decisamente poco esaltato dalla sessione. “Qui serviva la scia, peccato perché nei giorni scorsi ero abbastanza veloce“. Chi dovrà fare un recupero miracoloso è Luca Lunetta, che aveva lavorato molto bene venerdì, puntando anche alle prime file, ma partirà dalla quinta fila con il quattordicesimo tempo. Purtroppo anche a lui, penalizzato dalla sua altezza naturale nel rettilineo, una scia sarebbe stata vitale ma c’è ancora tempo per una grande gara oggi. Si segnalano Foggia quindicesimo e Rossi diciottesimo.

