LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Dopo il GP di Gran Bretagna, la classe più leggera si prepara ad affrontare una gara che potrebbe essere uno snodo importante per la classifica piloti.

In pole position scatta il favorito indiscusso per la vittoria finale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), primo negli ultimi tre GP disputati. Il pilota iberico ha disputato una qualifica quasi perfetta e sarà difficile ostacolarlo per il successo nella gara di casa. Subito dietro, in seconda casella, partirà Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), alla ricerca del secondo podio consecutivo.

Il centauro azzurro dovrà essere abile a seguire il leader del Mondiale soprattutto nei primi giri, per evitare di rimanere nel caos generale. Completa la prima fila il rookie Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) che ha concluso la sua qualifica a 144 millesimi dalla pole. Molto indietro invece gli altri italiani; Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) scatterà dalla 15esima casella, seguito da Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team) in 19esima. Completano la griglia Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) 20esimo, Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), 21esimo e Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) 23esimo.

Il semaforo verde è previsto per le ore 11.00 sul circuito di Aragon. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara, per non perdere neanche un aggiornamento dello spettacolo della Moto3 sullo splendido tracciato spagnolo. Buon divertimento!