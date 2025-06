LIVE Moto2, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Vietti e Arbolino per svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici ed Amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d’Olanda 2025, decima tappa del Mondiale di Moto2. Occasione importantissima per Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact) che, dopo il trionfo al Mugello, vuole proseguire la sua striscia positiva imponendosi anche nel mitico circuito di Assen.

Lo spagnolo tuttavia dovrà fare i conti con il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing), pilota che per la terza volta consecutiva ha strappato la pole position precedendo Ivan Ortolà (QJMOTOR-FRISA-MSI), secondo davanti proprio all’attuale leader della classifica piloti.

A mettere ulteriore pepe alla gara ci penserà anche Aron Canet (Kalex Fantic Racing Lino Sonego), pronto allo start dalla quarta piazzola per mettere il bastone tra le ruote al primo della classe. Sarà invece una prova in salita per gli italiani. Tony Arbolino (BLU CRU Pramac), dovrà infatti partire dal quindicesimo piazzamento seguito da Celestino Vietti (Speed RS Team), sedicesimo.

Si parte alle 12:15.