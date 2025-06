LIVE Moto2, GP Aragon 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz ci attende una gara di capitale importanza per capire se la corsa verso il titolo sarà una corsa a 2, oppure ci sarà grande battaglia da qui fino alla conclusione di Valencia.

A partire dalle ore 12.15 vedremo lo spegnimento dei semafori di una gara di estrema importanza. In pole position troviamo Diogo Moreira che ha ottenuto la pole-position col tempo di 1:49.940, secondo il belga Barry Baltus a 222 millesimi, quindi terzo il turco Deniz Oncu a 226. Quarto tempo per Aron Canet a 0.280, quinto Dani Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) a 0.467. E gli italiani? Tony Arbolino, scatterà dalla undicesima posizione mentre Celestino Vietti sarà addirittura 19°-

Qual è la situazione della classifica generale? Al comando rimane Manuel Gonzalez con 111 punti e 3 lunghezze di vantaggio su Aron Canet (108). Terza posizione per Jake Dixon con 82 punti, quarta per Barry Baltus con 73, quinta per Diogo Moreira con 70. Sesta posizione per il vincitore di Silverstone, Senna Agius con 64 punti, quindi settimo Celestino Vietti con 52. Tony Arbolino, invece, è 14° a quota 31 punti.

Il Gran Premio di Aragon della Moto2 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 sullo splendido tracciato denominato MotorLand. Buon divertimento!