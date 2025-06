LIVE LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, Roland Garros 2025 in DIRETTA: 3° turno contro gli specialisti australiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e gli specialisti australiani Ebden/Peers, si gioca per issarsi in quarti di finale.

Partita che, dopo l’ostico esordio e il secondo turno sul velluto, inizia ad essere un primo crocevia per la coppia azzurra n.1 d’Italia nel doppio maschile. La difesa della finale del 2024 passa infatti da due specialisti della specialità a coppie, australiani, che però non giocano sulla loro superficie preferita. Tuttavia, rispetto a Herbert/Mahut e Balaji/Reyes Varela gli azzurri (che non hanno ancora perso la battuta) potranno forse rischiare di cedere il primo set del torneo.

Guardando in avanti, anche se gli azzurri non sono ancora nelle prime 8 coppie, il tabellone di doppio maschile metterebbe sul cammino degli azzurri altri due specialisti ‘fuori superficie’ come Salisbury/Skupski. Destino vuole che la semifinale sarebbe contro la vincente tra Heliovaara/Patten e Harrison/King, entrambe coppie che hanno dato (chi più chi meno) dispiaceri in stagione alla coppia italiana.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale tra Bolelli/Vavassori e gli specialisti australiani Ebden/Peers, si gioca per i quarti del Roland Garros 2025 come 2° match dalle 11:00. Vi aspettiamo!