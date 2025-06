LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: si comincia con la rivincita della finale olimpica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida cdella Volley Nations League femminile 2025, in programma a Rio de Janeiro tra Italia e Usa. E’ la sfida perfetta per inaugurare il nuovo ciclo olimpico della Nazionale azzurra. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato l’11 agosto, nella finale olimpica di Parigi 2024, dove le italiane si sono laureate campionesse. Tuttavia, l’incontro in programma a Rio de Janeiro avrà un sapore diverso: la posta in palio è minore, ma il contesto tecnico è completamente cambiato.

Julio Velasco ha deciso di puntare forte su questo primo appuntamento della VNL 2025, portando in Brasile un gruppo quasi al completo, formato in larga parte da medaglisti olimpiche e da quelle atlete su cui intende costruire la squadra per il prossimo Mondiale in Thailandia. Dall’altra parte della rete, il nuovo commissario tecnico statunitense, Erik Sullivan, ha scelto un approccio più sperimentale, affidandosi a un roster giovane e ancora in cerca di esperienza, con molte giocatrici sconosciute al grande pubblico. Velasco vuole ripetere il successo dell’edizione 2024, nella quale l’Italia si è imposta con autorità. Dopo aver concesso una pausa alle atlete impegnate fino a maggio con le coppe europee, ha potuto lavorare con quasi tutte le sue titolari. Ulteriori rotazioni sono previste nelle prossime settimane, ma in questa fase l’obiettivo è creare amalgama e ritmo per affrontare al meglio la fase finale della manifestazione, in programma a luglio in Polonia. A eccezione di Caterina Bosetti, che ha salutato la Nazionale dopo i Giochi, il sestetto visto a Parigi sarà quasi interamente confermato.

Uno dei temi più interessanti in vista della VNL sarà la scelta della seconda schiacciatrice titolare, da affiancare a Myriam Sylla. Dopo un lungo stop per infortunio, Alice Degradi è pronta a rientrare e potrebbe essere la scelta ideale per garantire equilibrio tra attacco e ricezione. Ma la concorrenza è agguerrita: Gaia Giovannini, protagonista lo scorso anno proprio al posto di Degradi, ha già mostrato segnali positivi nelle amichevoli. Occhio anche alla crescita di Loveth Omoruyi, esplosiva in attacco, ma ancora in fase di costruzione nella ricezione: un aspetto su cui il lavoro di Velasco potrebbe rivelarsi decisivo.

Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione statunitense completamente rinnovata. In palleggio, Isabella “Bella” Powell (Tennessee Tech University) e Saige Ka’aha’aina-Torres (LOVB Austin), moglie dell’ex opposto Maurice Torres, sono le nuove registe. Le opposte saranno Olivia Babcock (Pittsburgh Panthers) e Logan Lednicky (Texas A&M Aggies), quest’ultima ancora non ventunenne. Tra le bande spiccano Madisen Skinner (sorella della più nota Avery), Roni Jones-Perry (una delle più esperte a 28 anni), Sarah Franklin, prossima protagonista con Scandicci, e Logan Ecclestone, ex Galatasaray ora al LOVB Austin.

Al centro, il gruppo può contare su due volti noti del campionato italiano: Amber Igiede, ex Roma, oggi al LOVB Houston, e Anna Dodson, vista a Cuneo e pronta a iniziare una nuova avventura al Monviso. Completano il reparto Molly McCage e Serena Gray, entrambe dalle Athletes Unlimited Pro League. Nel ruolo di libero, ci saranno Morgan Hentz e Zoe Jarvis, anche loro provenienti dai circuiti professionistici statunitensi.

si parte alle ore 19.00!