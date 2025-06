LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per proseguire la striscia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la prima della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Thailandia. Archiviata la vittoria all’esordio contro la Bulgaria, la nazionale italiana femminile prosegue il suo cammino nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il secondo match della week asiatica. Giovedì 19 giugno, le azzurre saranno di scena a Hong Kong, sul parquet dell’Hong Kong Coliseum, per sfidare la Thailandia.

Il gruppo guidato da Julio Velasco si prepara ad affrontare una delle formazioni più caratteristiche del panorama internazionale: la Thailandia, infatti, si distingue da anni per un gioco veloce, ordinato e tecnicamente molto curato. I punti di forza della selezione asiatica sono la ricezione e la difesa, fondamentali che ne fanno una squadra spesso difficile da domare, soprattutto per le avversarie più fisiche. Nel corso della prima settimana della VNL, le thailandesi hanno ottenuto un solo successo — netto 3-0 contro la Francia — ma hanno poi subito altrettante sconfitte senza riuscire a strappare set contro Polonia, Belgio e Turchia. Un rendimento che racconta di una formazione determinata ma ancora distante dal livello delle big europee, soprattutto sul piano della continuità e dell’efficacia in fase offensiva.

L’Italia, dal canto suo, arriva al secondo match della pool forte di un’impressionante serie positiva: 18 vittorie consecutive in partite ufficiali prima dell’incontro con la Bulgaria. Pur dovendo fare a meno di tre pedine importanti come Orro, Sylla e Antropova, la squadra azzurra continua a mostrare una notevole compattezza, sia sotto il profilo tecnico che tattico. Con Paola Egonu a guidare l’attacco e un organico che unisce esperienza e gioventù, le italiane partono con i favori del pronostico. La maggiore fisicità e il dominio a muro e in prima linea potrebbero rappresentare la chiave per far valere la propria superiorità. Tuttavia, la capacità della Thailandia di prolungare gli scambi e rimettere in gioco palloni apparentemente persi richiederà pazienza, lucidità e solidità mentale da parte delle azzurre. Questa sfida rappresenta la seconda tappa del trittico tutto asiatico che attende l’Italia: dopo la Thailandia sarà la volta di Giappone e Cina, match che potranno dire molto sulle ambizioni tricolori in questa edizione della VNL.

La selezione thailandese, allenata da Kiattipong Radchatagriengkai, può contare su due registe d’esperienza: Pornpun Guedpard, 32 anni, attualmente in forza alla Athletes Unlimited Pro League statunitense, e Natthanicha Jaisaen, 27 anni, tesserata con le PFU Blue Cats in Giappone. Nel ruolo di opposto, le principali opzioni sono Pimpichaya Kokram, impegnata in Germania con il Palmberg Schwerin, e Thanacha Sooksod, rientrata in patria dopo una stagione al Rapid Bucarest, ora in forza al Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass.

Tra le schiacciatrici titolari spiccano Donphon Sinpho, 21 anni, che gioca in Giappone con l’Aranmare Yamagata, e Warisara Seetaloed, 20 anni, ex Cina ora con il Supreme TIP Chonburi-E.Tech. Le alternative sono giocatrici d’esperienza come Ajcharaporn Kongyot, ora in Giappone con il NEC Red Rockets, Chatchu-On Moksri, tesserata per il Victorina Himeji, e Sasipapron Janthawisut del Nakhon Ratchasima Qmin C VC. Al centro, le titolari sono Thatdao Nuekjang (PFU Blue Cats) e Hattaya Bamrungsuk (PEA Sisaket), con Wimonrat Thanapan (Gunma Green Wings) pronta a subentrare. Il reparto dei liberi è guidato da Kalyarat Khamwong (Nakhon Ratchasima) e dalla veterana Piyanut Pannoy, anche lei nella Athletes Unlimited Pro League.

si parte alle ore 11.00!