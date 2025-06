LIVE Italia-Spagna, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo A degli Europei under 21 tra Italia e Spagna. Alla City Arena di Trnava (Slovacchia) gli azzurrini si giocano la vittoria del girone contro la corazzata iberica. Soltanto in caso di vittoria gli uomini di coach Nunziata si aggiudicherebbero il round robin.

Il mister della nazionale under 21, archiviata la qualificazione ai quarti grazie ai successi su Romania e Slovacchia, potrebbe far rifiatare qualche pedina dell’11 titolare senza però snaturare l’ossatura. Quello contro gli spagnoli sarà anche un test importante in vista della fase ad eliminazione diretta in cui l’asticella si alzerà non poco. Stesso discorso per la Spagna di Denia, sarà dunque partita vera tra gli azzurri e le furie rosse.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho, Gnonto. Allenatore: Nunziata.

SPAGNA (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. Allenatore: Denia.

La sfida valida per la terza giornata del gruppo A degli Europei under 21 2025 tra Italia e Spagna inizierà alle 21.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!