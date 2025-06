LIVE Italia-Slovenia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per fare un nuovo passo verso la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita valida per gli Europei di basket femminile 2025 per quanto riguarda l’Italia. Le azzurre di Andrea Capobianco, dopo la vittoria contro la Serbia di ieri, sfidano la Slovenia.

Al PalaDozza di Bologna c’è già aria di chance di quarti di finale: qualora la Lituania dovesse battere la Serbia, infatti, l’Italia si troverebbe con l’opportunità di superare le slovene e, automaticamente, timbrare l’ingresso tra le migliori otto del continente, per quella che è la nuova formula degli Europei che ha eliminato il barrage/ottavo di finale.

La Slovenia arriva da una sconfitta che non era evidentemente così nelle attese, quella con la Lituania per 71-77 in cui, nonostante i 25 punti e 18 rimbalzi di Jessica Shepard, naturalizzata e difficilmente marcabile da qualunque delle lunghe baltiche, a bloccarsi sono state quasi tutte le giocatrici diverse da lei e Zala Friskovec, una delle più importanti a disposizione del coach scudettato Giorgios Dikaioulakos.

Sarà proprio la differenza della partita di oggi con quella di ieri contro la Serbia il tema principale: se contro la squadra di Marina Maljkovic c’era bisogno di non far tirare subito le serbe e non concedere, insomma, ritmo veloce, qui c’è bisogno di tutt’altro. Resta la domanda principale: fermare più Shepard o le altre? La risposta la darà Capobianco nella preparazione del confronto, che ha molto di “italiano” considerati i passati e presenti tricolori di Lisec, Cvijanovic, Sivka e anche Dikaioulakos stesso. Lo hanno definito il girone della morte, e una ragione evidente c’è.

Il match tra Italia e Slovenia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!