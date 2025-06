LIVE Italia-Slovacchia, Europei U21 2025 in DIRETTA: match complicato contro i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dopo il successo nella sfida d’esordio contro la Romania ben giocata e “parata” Desplanches, l’Italia Under 21 si appresta a scendere in campo per la sua seconda partita nella fase a gironi degli Europei di categoria.

Gli Azzurrini del tecnico Carmine Nunziata, che nella prima uscita si sono imposti per 1-0 grazie ad una rete del romanista Baldanzi, sfidano i padroni di casa della Slovacchia sapendo che in gioco ci sono già i punti che potrebbero valere l’ingresso ai quarti di finale della competizione.

Un avversario non semplice da battere per l’Italia, visto che Suslov, Obert e compagni, pur uscendo sconfitti, hanno ben impressionato contro la forte Spagna che è una delle più grandi favorite per il successo finale. Sotto di due gol, la Slovacchia è riuscita a portarsi sul 2-2, prima di perdere al 90’ per il gol che è valso la sconfitta.

Convocati Italia:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. All. Nunziata.

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer. All. Kontos.

