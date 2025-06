LIVE Italia-Serbia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: esordio da brividi per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Serbia, prima giornata dell’Europeo di basket femminile 2025! Inizia il cammino delle azzurre nella rassegna continentale per il girone B, con la possibilità di giocare la prima fase interamente con il tifo a favore del pubblico italiano.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco puntano a migliorare l’ultima edizione del 2023 quando si arresero agli ottavi di finale senza poi riuscire ad andare avanti nella fase ad eliminazione diretta. Il selezionatore tricolore dovrà fare a meno di una pedina importante come Matilde Villa causa infortunio, ma avrà a disposizione un’altra fuoriclasse come Cecilia Zandalasini ben supportata da Lorela Cubaj e da Costanza Verona.

La Serbia cercherà dal canto suo di mettere in difficoltà le azzurre, con la squadra balcanica che cerca di staccare uno dei due pass a disposizione che valgono l’accesso ai quarti di finale. Fari puntati su Ivana Katanic in cabina di regia e su Marta Mitrovic nel pitturato, con Yvonne Anderson ammirata anche in serie A pronta a dare man forte.

Inizio del match al PalaDozza di Bologna alle ore 21:00, con la diretta TV in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di Italia-Serbia per EuroBasket Women 2025!