LIVE Italia-Giappone, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza, le asiatiche difendono tutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la terza della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Giappone. Archiviate le vittorie contro Bulgaria e Thailandia, la nazionale italiana femminile prosegue il suo cammino nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il terzo match della trasferta di Hong Kong, affrontando il solido Giappone.

Il gruppo guidato da Julio Velasco si prepara ad affrontare una delle formazioni più forti del momento, il Giappone, in una riedizione della finale della VNL 2024, che premiò l’Italia con il punteggio di 3-1. Il Giappone, come le azzurre, ha vinto tutte le partite fin qui disputate e, proprio come l’Italia, ha dovuto ricorrere una sola volta al tie-break, sconfiggendo 3-2 la Thailandia nel primo match della seconda settimana, dopo quattro 3-0 nella prima fase. L’Italia, invece, ha ottenuto sei successi su sei nella VNL 2025, portando a 20 il numero di vittorie consecutive in gare ufficiali dopo il 2-3 contro il Brasile dell’1 luglio 2024.

Successi di sostanza quelli raccolti contro Bulgaria e Thailandia. La squadra di Velasco, pur senza tre colonne come Orro, Sylla e Antropova, ha giocato due buone partite, imponendosi su formazioni insidiose nonostante la loro apparente inferiorità. La notizia più incoraggiante arriva da Alice Degradi, rientrata a pieno regime dopo il lungo stop: ha brillato sia in prima che in seconda linea, con una continuità che le è mancata la scorsa stagione. Bene anche le giovani Malual e l’esordiente Eze, protagoniste positive nella parte finale del match contro la Thailandia. Unico punto da migliorare: la ricezione di Loveth Omoruyi, che rischia di diventare un bersaglio per le battitrici avversarie.

La partita odierna è la più attesa e forse la più impegnativa della prima fase di VNL 2025 per le azzurre. Il Giappone è una squadra che si distingue per tecnica e fondamentali difensivi, spesso in grado di sovvertire i pronostici anche contro avversari più fisici. Contro la Thailandia, l’Italia ha mostrato di avere la pazienza necessaria, qualità che sarà fondamentale anche oggi per superare le giapponesi.

La squadra del Sol Levante, allenata dal turco Ferhat Akbas, ex Croazia ed Eczacibasi, può contare su atlete di livello. In regia troviamo Nanami Seki, campionessa d’Europa con Conegliano e prossima a vestire la maglia di Busto Arsizio, affiancata da Tsukasa Nakagawa (NEC Red Rockets) e Hitomi Shiode (Osaka Marvellous). L’opposta è una schiacciatrice riadattata, Yoshino Sato, anche lei del NEC.

In banda partono titolari Mayu Ishikawa (Novara) e Yukiko Wada, con le alternative Fukazawa (Hisamitsu Springs) e la giovanissima Akimoto (Victorina Himeji).

Al centro spiccano l’esperta Haruyo Shimamura (Gwangju Pepper, 15 stagioni al NEC) e Airi Miyabe (Victorina), con Nichika Yamada e la leggendaria Erika Araki (ex Bergamo, 41 anni) pronte a entrare. Nel ruolo di libero ci sono Mana Nishizaki (Osaka) e Natomi Fukudome, già vista in Italia con il Vero Volley Milano.

