LIVE Italia-Germania, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurre di Velasco

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita delle azzurre nella Volley Nations League femminile 2025, in programma a Rio de Janeiro tra Italia e Germania. La Germania si presenta con un’identità ormai ben definita, molto simile a quella vista in italia nelle settimane precedenti. L’Italia, invece, ha cambiato volto: rispetto alla squadra sperimentale schierata a Novara e Modena – battuta due volte su tre dalle tedesche – oggi si propone con una formazione più solida e rodata. A Rio, l’approccio delle azzurre è ben diverso: meno turnover, maggiore stabilità e la volontà chiara di iniziare con decisione questo primo segmento della Volleyball Nations League, cruciale per costruire una classifica favorevole in vista della Final Eight di Lodz.

Il confronto con la Germania arriva a ridosso della sfida contro gli Stati Uniti, vicecampionesse olimpiche, ma in campo con una rosa largamente rinnovata e priva delle big. Per Sylla e compagne, si tratta dunque di un test significativo anche sotto il profilo fisico: in questo momento della stagione, nessuna squadra è ancora abituata ai ritmi intensi delle competizioni internazionali, e i tempi di recupero ridotti potrebbero influire sul rendimento. Sarà fondamentale per l’Italia dosare bene le energie ed evitare cali nei momenti decisivi. Dal punto di vista tecnico e tattico, le amichevoli delle scorse settimane hanno confermato che la Germania è un avversario insidioso sotto tutti gli aspetti: per batterla, servirà metterla in difficoltà in ricezione e lavorare con precisione a muro, soprattutto sulle centrali e su Lina Alsmeier, riferimento offensivo della squadra.

Il CT tedesco Giulio Bregoli sta portando avanti un lavoro solido: la Germania mostra lampi di qualità alternati a momenti di incertezza, il che è fisiologico in un progetto a lungo termine. Il roster unisce giocatrici esperte, molte delle quali ben conosciute anche dal pubblico italiano, a giovani di talento, che pur con poca esperienza internazionale, hanno dimostrato ottime potenzialità nelle prime uscite.

In regia, spazio alla nuova alzatrice di San Giovanni in Marignano, Sarah Straube, 23 anni, ex Dresdner SC 1898, affiancata da Corina Glaab, già vista a Stoccarda e reduce da un’esperienza in Francia con il Terville-Florange OC. Dal prossimo anno sarà in campo con le Ladies in Black Aachen. Le opposte sono Emilia Weske, 24 anni, in forza a Trento, e Lena Kindermann, reduce da una stagione in Francia al Pais d’Aix Venelles e attesa nel Levallois Paris Saint-Cloud.

Tra le centrali troviamo Marie Schölzel, reduce da una stagione contrastante a Roma (tra Challenge Cup e retrocessione), Anastasia Cekulaev, ex Perugia, Camilla Weitzel, in Italia dal 2021 (prima a Chieri, poi Vallefoglia, e ora diretta a Scandicci), e Monique Strubbe, ex Dresdner e Stoccarda, da un anno in forza a Bergamo, dove resterà. In banda giocano Antonia Stautz, titolare a Stuttgart, Maria Tabacuks, ex Cannes e Le Cannet, attualmente all’Oregon University, Lina Alsmeier, confermatissima a Novara, e Leana Grozer, giovane figlia d’arte del SSC Palmberg Schwerin. I liberi sono Annie Cesar, 28 anni, impegnata nella LOVB Omaha, e Anna Pogany, in forza alla LOVB Houston.

