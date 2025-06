LIVE Italia-Francia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Francia, finale per il 3°/4° posto degli Europei di basket femminile 2025! Le azzurre dopo la cocente sconfitta in semifinale cercano di rialzarsi e salire sul podio continentale a trent’anni di distanza dall’argento di Brno 1995.

La rappresentativa del Belpaese ha messo in difficoltà in semifinale le campionesse in carica del Belgio, tirando fuori l’orgoglio dopo essere scivolate a -14 nel terzo quarto (43-56) e rimontando con un break micidiale di 17-0. Fatale l’errore sull’ultimo tiro di Costanza Verona per il 64-66 finale, che non cancella comunque lo splendido percorso fatto da Zandalasini e compagne. Ora lo sforzo finale per un bronzo storico, con Cubaj e Fassina che proveranno ad essere decisive.

Anche la Francia vuole chiudere al meglio l’Europeo e rialzare la testa, con le transalpine uscite battute in volata dalla Spagna (64-65) nella prima semifinale di questa rassegna. Le francesi erano tra le favorite per la vittoria, con Ayayi capace di sfiorare i venti punti segnati contro la Roja ben coadiuvata dall’ex Schio Salaun e da Iliana Rupert che tra il 2022 e il 2024 ha difeso i colori della Virtus Bologna condividendo quindi il parquet con diverse giocatrici azzurre.

Palla a due che verrà alzata al Peace&Friendship Stadium di Atene (Grecia) questa sera alle 16:30 ora italiana – le 17:30 secondo il fuso orario della Capitale ateniese. Diretta TV garantita in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201), con la diretta streaming disponibile su RaiPlay (gratis), SkyGO, Now TV e DAZN (previo abbonamento). Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Francia per la finale 3°/4° posto degli Europei di basket femminile 2025!