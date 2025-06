LIVE Italia-Corea del Sud, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia del tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, incontro valevole per la prima settimana della Nations League di volley femminile 2025. A Rio de Janeiro (Brasile) le campionesse olimpiche tornano in campo per la terza partita di questa competizione contro la formazione asiatiche.

Il cammino della nazionale italiana è iniziato mercoledì contro gli Stati Uniti d’America. Nella rivincita della finale olimpica le ragazze di Julio Velasco si sono imposte con un netto 3-0 (25-13, 25-13, 30-28). Le azzurre hanno poi sconfitto ieri sera la Germania con un sofferto ma meritato 3-2 (22-25, 25-10, 20-25, 25-13, 15-9) in un match dove Velasco ha dovuto fare a meno dell’acciacata Egonu, sostituita molto bene da Antropova che ha messo a segno ben 31 punti

Una sola partita per la Corea del Sud che ha esordito in questa competizione contro la formazione tedesca. Le asiatiche hanno subito una sconfitta in tre set riuscendo a lottare solamente nell’ultimo parziale chiudendo con uno score di 25-17, 25-15, 25-21.

L’ultima sfida tra queste due nazionali risale al quattordici giugno dello scorso anno quando Italia e Corea del Sud si sono affrontate proprio nella Nations League con le azzurre vittoriose 3-0 (25-16, 25-11, 25-13). Quest’oggi Velasco avrà un’occasione per fare esperimenti nel proprio sestetto dando spazio a tutte le proprie giocatrici.

La partita tra Italia e Corea del Sud è in programma per le 22.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!