LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre difendono il primato

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la quarta e ultima della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Cina. Archiviate le vittorie contro Bulgaria, Thailandia e Giappone, la nazionale italiana femminile difende il primo posto in classifica nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il quarto match della trasferta di Hong Kong, copntro le giovanissime padrone di casa della Cina.

Dopo la deludente Olimpiade di Tokyo 2021, il movimento pallavolistico cinese ha intrapreso un deciso cambio generazionale, oggi più evidente che mai. Il bacino enorme di talenti nel Paese del Dragone consente di rinnovarsi con rapidità, anche se la strada verso l’eccellenza internazionale è complessa e piena di ostacoli. In questa VNL la Cina si presenta con una formazione giovanissima, in alcuni casi persino inedita: tre atlete minorenni e tante ventenni si stanno facendo le ossa in campo e in panchina. I risultati? Alterni. Ma qualche segnale incoraggiante è già arrivato. Nelle prime sette gare della competizione, la Cina ha mostrato sprazzi di ottima pallavolo, anche se la continuità resta ancora un traguardo lontano. Il successo per 3-1 contro il Giappone – costruito con due set impeccabili prima del calo e del recupero finale – rappresenta finora il miglior risultato di un cammino fatto di luci e ombre.

L’Italia, intanto, si gode un momento d’oro. La sofferta vittoria contro il Giappone ha di fatto garantito l’accesso alla final eight, ma le ragazze di Velasco non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La sfida contro la giovane e ambiziosa Cina sarà l’occasione per chiudere in bellezza questa fase a gironi e confermare la solidità del progetto azzurro. Il tecnico argentino, in questi mesi, cercava indicazioni sulle bande da affiancare alla titolare Degradi e le ha trovate. La stessa Alice Degradi, sempre più brillante e ormai pienamente ristabilita, ha guidato l’attacco azzurro con autorevolezza. Accanto a lei, Giovannini ha risposto presente pur partendo spesso dalla panchina, mentre Nervini è stata protagonista assoluta contro il Giappone, meritandosi anche il riconoscimento di MVP del match.

Altri motivi per sorridere non mancano. In cabina di regia, Velasco ha il “problema” di scegliere tra due seconde palleggiatrici in forma: Cambi sta offrendo buone prestazioni, ma anche Eze, inserita nel finale contro il Giappone, ha mostrato carattere e qualità da veterana. E poi c’è Eleonora Fersino, il libero che, pur senza voler emulare De Gennaro, sta conquistando fiducia con prestazioni di sostanza e affidabilità. Il match contro la Cina sarà anche una prova di resistenza fisica: le azzurre sono reduci da tre gare in quattro giorni e l’ultima, contro il Giappone, è stata particolarmente dispendiosa. Sarà quindi fondamentale gestire le energie, anche perché le cinesi – giovani e meno stanche – faranno di tutto per approfittarne e continuare la loro rincorsa alla final eight. I numeri, per ora, raccontano di una Cina capace di battere Belgio (3-0), Francia (3-0), Cechia (3-1), Bulgaria (3-2) e Giappone (3-1), e di cadere solo contro Polonia (1-3) e Turchia (2-3). Un ruolino che conferma il valore potenziale della squadra guidata da Yong Zhao.

La rosa cinese è costruita attorno a una regista giovanissima, Zixuan Zhang, classe 2008, che non ha ancora esordito in un campionato professionistico. Al suo fianco, come alternativa, c’è Jiaqi Zou (21 anni, Beijing BAIC Motor). L’opposta titolare è Xiangyu Gong, 28 anni, ex Jiangsu Zenith Steel e in procinto di trasferirsi negli Stati Uniti nella nuova lega LOVB. La riserva è un’altra sedicenne: Shumin Yang, in forza allo Youth Shanghai U20.

Tra le bande titolari figurano Mengje Wu (22 anni, Jiangsu Zenith Steel) e Yushan Zhuang (22 anni, Fujian Anxi Tieguanyin), mentre Yuhan Dong (19 anni, Beijing BAIC Motor) e Xin Tang (21 anni, Jiangsu Zenith Steel) completano il reparto. Al centro, la veterana Yuanyuan Wang (28 anni, Tianjin Bohai Bank) guida una linea che include anche la promettente Houyu Chen (19 anni, Shanghai Bright Ubest), affiancate da Ziyue Wan (20 anni) e Aoqian Wang (17 anni), entrambe tesserate per lo Jiangsu o lo Youth Shanghai. I liberi sono Feifan Ni (24 anni, Jiangsu) e Mengje Wang (29 anni, Beijing BAIC Motor).

