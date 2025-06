LIVE Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: riparte il cammino delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la prima della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Bulgaria. Dopo l’eccellente avvio nella prima settimana, l’Italia campione olimpica è pronta a scendere nuovamente in campo per affrontare la seconda fase della Volleyball Nations League 2025. L’appuntamento inaugurale della Pool 5 è fissato per mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane: al Coliseum di Hong Kong andrà in scena la sfida tra le azzurre e la Bulgaria.

La formazione guidata da Julio Velasco arriva a questo appuntamento con una striscia impressionante: 18 vittorie consecutive in partite ufficiali e nessuna sconfitta da oltre un anno (l’ultima il 1° giugno 2024 contro il Brasile). Anche in questa fase, il tecnico argentino ha deciso di affidarsi a un gruppo che unisce esperienza e freschezza, dando spazio a nuove protagoniste in assenza di tre big come Orro, Sylla e Antropova. A guidare la squadra ci sarà ancora una volta Paola Egonu, affiancata da veterane del calibro di Anna Danesi e Monica De Gennaro, insieme alle emergenti Omoruyi, Giovannini e Fahr.

Sul fronte opposto, la Bulgaria è pronta a dare battaglia. Dopo un esordio amaro con una sconfitta al tie-break contro il Canada, la nazionale balcanica ha messo in fila due belle vittorie con Repubblica Dominicana e Serbia, salvo poi incappare in un netto stop contro l’Olanda, complice anche la fatica accumulata. La squadra è guidata dalla nuova CT Toni Zetova, subentrata a Lorenzo Micelli, e si presenta a Hong Kong con un roster molto simile a quello della prima settimana, arricchito da qualche volto nuovo.

Tra le giocatrici più in evidenza c’è senza dubbio la giovane opposta Mikaela Stoyanova, classe 2005 e prossima protagonista del campionato italiano con Vallefoglia. Accanto a lei, l’altra opposta Radosina Marinova, vista a Milano lo scorso anno e ora diretta verso la Dinamo Bucarest. In regia c’è la promettente Lora Slavcheva, 24 anni, affiancata dalla veterana Lora Kitipova, ex Vicenza, oggi al Rapid Bucarest.

Il reparto schiacciatrici è guidato dalla nota Elitsa Vasilieva-Atanasijevic, ben conosciuta dagli appassionati italiani per i suoi trascorsi in A1 (tra cui Perugia, Bergamo, Scandicci e Novara) e che nella prossima stagione sarà in Grecia al Panionios. Con lei Aleksandra Milanova, mentre le alternative sono Iveta Stanchulova e Emileta Racheva. Al centro spiccano Hristina Vuchkova, ex Conegliano e Fenerbahce, destinata al Proton Saratov, e Nasya Dimitrova, attualmente in forza al Kuzeyboru in Turchia. Le seconde linee sono Krivoshiyska e Saykova. In seconda linea la titolare sarà la giovane libero Viktoria Ninova, solo 18 anni, affiancata da Galina Karabasheva.

