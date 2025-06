LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per il colpaccio al Maracazinho

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, incontro della prima settimana della Nations League di volley femminile 2025. Le campionesse olimpiche cercano il colpaccio al Maracazinho per concludere nel migliore dei modi la tappa di Rio de Janeiro della VNL 2025 in un test di altissimo livello per entrambe le formazioni.

L’Italia è ancora imbattuta in questa competizione in cui però non è più a punteggio pieno. Le azzurre hanno iniziato il proprio cammino battendo gli Stati Uniti d’America 3-0 (25-13, 25-13, 30-28) per poi sconfiggere in rimonta la Germania, che ha forzato le italiane al tie-break sottraendogli un punto (22-25, 25-10, 20-25, 25-13, 15-9). Nel terzo incontro di questa settimana le ragazze di Julio Velasco hanno sconfitto nettamente la Corea del Sud (25-13, 25-13, 25-17) nonostante un ampio turnover.

Insidia tedesca anche per il Brasile: così come l’Italia, anche la formazione verdeoro è stata costretta a rimontare un set di svantaggio alla Germania imponendosi al tie-break (25-23, 21-25, 23-25, 25-20, 15-8). In precedenza la nazionale brasiliana aveva sconfitto 3-0 la Cechia (25-21, 25-20, 25-17) e gli Stati Uniti d’America (25-18, 25-17, 25-19)

La sfida è prevista per le 15.00, orario italiano, al Maracazinho di Rio de Janerio. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile con aggiornamento punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!